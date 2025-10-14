Ejemplos de imágenes generadas con MAI-Image-1.
Microsoft lanza su primer modelo de generación de imágenes para resultados fotorrealistas
Microsoft lanza su primer modelo de generación de imágenes para resultados fotorrealistas

Microsoft lanza su primer modelo de generación de imágenes para resultados fotorrealistas

ha presentado su primer modelo de generación de imágenes, , diseñado para ofrecer resultados fotorrealistas que se alejan de lo genérico y lo repetitivo.

La compañía tecnológica ha ampliado su línea de modelos de inteligencia artificial generativa con MAI-Image-1, que se ha desarrollado a partir de los comentarios de los profesionales de las industrias creativas para ofrecer con él “un valor genuino a los creadores”.

“Este modelo está diseñado para ofrecer verdadera flexibilidad, diversidad visual y valor práctico”, y lo hace generando imágenes fotorrealistas, evitando resultados “repetitivos o genéricos”, como indica en su blog de noticias.

Microsoft ha destacado también la velocidad de este modelo, y asegura que las pruebas realizadas en LMArena lo sitúan ya entre los diez mejores modelos de texto a imagen.

“MAI-Image-1 marca el siguiente paso en nuestro camino y sienta las bases para experiencias más inmersivas, creativas y dinámicas dentro de nuestros productos”, ha dicho. Está disponible en Copilot y llegará pronto a Bing Image Creator.

