Microsoft lanza su primer modelo de generación de imágenes para resultados fotorrealistas

Microsoft ha presentado su primer modelo de generación de imágenes, MAI-Image-1, diseñado para ofrecer resultados fotorrealistas que se alejan de lo genérico y lo repetitivo.

La compañía tecnológica ha ampliado su línea de modelos de inteligencia artificial generativa con MAI-Image-1, que se ha desarrollado a partir de los comentarios de los profesionales de las industrias creativas para ofrecer con él “un valor genuino a los creadores”.

“Este modelo está diseñado para ofrecer verdadera flexibilidad, diversidad visual y valor práctico”, y lo hace generando imágenes fotorrealistas, evitando resultados “repetitivos o genéricos”, como indica en su blog de noticias.

Microsoft ha destacado también la velocidad de este modelo, y asegura que las pruebas realizadas en LMArena lo sitúan ya entre los diez mejores modelos de texto a imagen.

“MAI-Image-1 marca el siguiente paso en nuestro camino y sienta las bases para experiencias más inmersivas, creativas y dinámicas dentro de nuestros productos”, ha dicho. Está disponible en Copilot y llegará pronto a Bing Image Creator.