Así puedes configurar Google Discover para seguir a El Comercio y recibir nuestras noticias en tu celular

Google Discover se ha convertido en una de las formas más rápidas de mantenerse informado. Este feed de la app de Google, disponible tanto en Android como en iPhone, muestra noticias y contenidos adaptados a cada usuario según sus intereses.

Con la última actualización, ahora también es posible seguir a medios de comunicación específicos, como El Comercio, para que la información más relevante del Perú y el mundo llegue directo a tu pantalla sin necesidad de buscarla.

Para activar esta función, solo debes ingresar a Discover desde la app de Google, escribir “El Comercio” en la barra de búsqueda y seleccionar la opción de seguir. De inmediato tendrás acceso a un espacio dedicado con todas nuestras publicaciones actualizadas. También puedes hacerlo ingresando aquí.

Solo debes presionar "Seguir" para recibir información de El Comercio. / El Comercio

Ventajas de usar Discover

Al configurar tu feed con medios de confianza, podrás ahorrar tiempo y acceder en un solo lugar a noticias de política, economía, deportes, tecnología y cultura. Además, recibirás recomendaciones personalizadas que se ajustan a tus búsquedas y a los temas que consultas con frecuencia.

En la mayoría de celulares Android, basta con deslizar hacia la izquierda en la pantalla principal para abrir Discover. En iPhone, el acceso está en la app de Google, disponible en la App Store. En ambos casos, basta con iniciar sesión con tu cuenta para empezar a personalizar tu experiencia.

Así, con unos pocos pasos, puedes asegurarte de que la cobertura de El Comercio esté siempre disponible en tu feed de Discover.

