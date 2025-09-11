La Google News Initiative, en colaboración con Blue Engine Collaborative, lanza el Desafío de IA y Sostenibilidad, un programa diseñado especialmente para los miembros del Grupo de Diarios América (GDA).

Esta importante iniciativa tiene como objetivo acompañar a los medios en la exploración de herramientas de inteligencia artificial generativa aplicadas al crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de sus operaciones.

A partir del 11 de septiembre los equipos trabajarán junto a expertos de Blue Engine para identificar y poner en práctica soluciones de IA adaptadas a su contexto.

El foco del programa estará en estos ejes clave: crecimiento y participación de la audiencia, diversificación e incremento de ingresos, desarrollo de productos digitales, mejora de la experiencia del usuario y uso estratégico de datos e información.

“Este programa marca un paso fundamental en la discusión sobre inteligencia artificial y sostenibilidad en nuestra región. Las experiencias que hemos desarrollado en América del Norte y Brasil ya demostraron resultados expresivos, y ahora queremos ver ese mismo impacto positivo expandirse a más países de América Latina”, enfatiza Sabrina Passos Cimenti, directora de Programas de Blue Engine Collaborative para las Américas.

A lo largo de seis sesiones principales y varias llamadas de mentoría, los equipos explorarán desde los fundamentos y la alineación de la IA con sus objetivos de negocio hasta la planificación estratégica, la gestión de riesgos, la ciencia del prompt y el entrenamiento de modelos adaptados a la voz de su marca. También se abordará el uso de datos como motor de la IA, el diseño de agentes y asistentes propios, y se generarán espacios de intercambio grupal para compartir aprendizajes y desafíos.

Además de talleres prácticos e interactivos, cada equipo contará con sesiones de coaching individualizadas con profesionales de Blue Engine -- todos con amplia experiencia en medios, enfoque práctico y fluidez en español.

El programa concluirá con una reunión virtual para compartir aprendizajes, avances y perspectivas entre los equipos participantes.

