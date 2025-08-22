Cuando se le solicita a ChatGPT que "realice un roast", se le pide que genere comentarios humorísticos de tipo satírico o irónico sobre una persona (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)
Cuando se le solicita a ChatGPT que "realice un roast", se le pide que genere comentarios humorísticos de tipo satírico o irónico sobre una persona (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)
/ FRIMU EUGEN
Grupo GDA
Grupo GDA

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Qué es y para qué sirve un “roast me”, la nueva tendencia en ChatGPT?
Resumen de la noticia por IA
¿Qué es y para qué sirve un “roast me”, la nueva tendencia en ChatGPT?

¿Qué es y para qué sirve un “roast me”, la nueva tendencia en ChatGPT?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La irrumpió en la vida cotidiana de las personas, transformándola por completo. Desde la optimización de tareas diarias y la resolución de problemas laborales, hasta la posibilidad de consultar recetas o recibir recomendaciones personalizadas, su presencia se volvió indispensable para muchos. Gracias a la enorme cantidad de datos que recopila, es capaz de construir perfiles detallados de cada usuario, basados en sus hábitos, intereses y comportamientos. Recientemente, se viralizó una tendencia conocida como “roast me” de ChatGPT.

@soyjusto.mimessi Terapia con Chat GPT, “no es para todos”. no subestimen pq tiene micha info. #instrospeccion ♬ sonido original - Justoシ︎

“Lo vi en TikTok, lo hice y te pega duro. Si lo usás mucho, sabe mucho sobre vos y te va a tratar de tocar el ego. Y yo, todo lo que me dijo lo puse en escuchar, no solo leí, lo puse en escuchar, o sea, te manda el texto y ponés escuchar (...) Y después le puse: ‘no me hiciste daño, pégame más fuerte’. Y se puso a hacerlo más profundo, o sea, durísimo”, agregó.

Por último, dijo: “Pero ya también tomé cartas en el asunto, así que si tú tienes deseo de sentirte mal y de ver qué puedes mejorar, haz esto, te lo juro, te va a doler”.

"La Nación" de Argentina, GDA

Mira también:

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC