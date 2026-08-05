Los actuales propietarios de MySpace, los hermanos Tim y Chris Vanderhook, confirmaron que planean relanzar la histórica red social, pese a que sus anteriores intentos por recuperar su popularidad les ocasionaron pérdidas superiores a los US$150 millones. La iniciativa todavía no tiene una fecha definida.

Los empresarios adquirieron la plataforma a News Corp en 2011 mediante Viant Technology, cuando MySpace ya había atravesado cuatro cambios de administración y había perdido terreno frente a Facebook. Según explicaron en el documental Myspace, la marca estaba desgastada y sus anunciantes comenzaron a abandonar el servicio.

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Su objetivo era recuperar la comunidad de artistas que había convertido a MySpace en un espacio clave para descubrir música. Para fortalecer su propuesta, los hermanos buscaron el respaldo de Justin Timberlake e incluso elaboraron inicialmente un comunicado que daba por hecha su participación antes de contactar al cantante, quien finalmente se sumó al proyecto.

Aunque reconstruyeron y modernizaron por completo la plataforma, reconocieron que el resultado ya no conservaba la identidad del MySpace original. El retiro de anunciantes y la pérdida sostenida de usuarios provocaron una sucesión de pérdidas que impidió que el relanzamiento despegara.

Los Vanderhook aseguran que todavía conservan la propiedad de la marca y que intentarán recuperarla nuevamente cuando encuentren el momento adecuado. Por ahora, no han revelado cuándo se producirá el regreso ni qué características tendrá la nueva versión de la red social.