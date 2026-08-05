El regreso inesperado: Myspace prepara su relanzamiento para competir contra Facebook e Instagram. (Foto por LIONEL BONAVENTURE / AFP)
El regreso inesperado: Myspace prepara su relanzamiento para competir contra Facebook e Instagram. (Foto por LIONEL BONAVENTURE / AFP)
Por Redacción EC

Los actuales propietarios de MySpace, los hermanos Tim y Chris Vanderhook, confirmaron que planean relanzar la histórica red social, pese a que sus anteriores intentos por recuperar su popularidad les ocasionaron pérdidas superiores a los US$150 millones. La iniciativa todavía no tiene una fecha definida.

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