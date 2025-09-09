¿Cómo limpiar tu computadora y liberar espacio en Windows 10 y 11?

Muchas personas realizan limpiezas generales en el hogar, pero suelen olvidar el mantenimiento de sus dispositivos electrónicos, como computadoras o laptops

Las computadoras con Windows 10 y 11 también requieren cuidados periódicos para mejorar su rendimiento y alargar su vida útil.

Herramientas integradas en Windows

El primer paso recomendado es utilizar el liberador de espacio en disco, una herramienta que permite eliminar caché, archivos temporales, miniaturas y elementos de la papelera. Para acceder, basta con escribir “cleanmgr” en la barra de búsqueda.

Otra opción es gestionar los archivos temporales desde el menú de configuración del sistema. En el apartado de almacenamiento se pueden seleccionar y borrar estos elementos de forma manual.

Una de las opciones es utilizar el liberador de espacio. / Pixabay

Automatización de la limpieza

El sistema operativo incluye la función sensor de almacenamiento, que ejecuta de forma automática las tareas de liberación de espacio con la frecuencia que desee determinar.

Organización y rendimiento

Entre las recomendaciones figura mantener el escritorio ordenado, ya que la acumulación de accesos directos y archivos ralentiza el inicio del equipo.

Asimismo, se aconseja revisar las aplicaciones que se abren al encender el computador y desactivar las no esenciales desde el administrador de tareas.

Seguridad

Es importante realizar escaneos periódicos en busca de malware. Para ello, se puede emplear Windows Defender o un antivirus de terceros como complemento.

Aplicar estas medidas cada pocos meses permite recuperar espacio en disco, acelerar el arranque del equipo y mejorar el funcionamiento general del sistema operativo, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni programas externos.

“El Tiempo” de Colombia, GDA