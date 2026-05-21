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Petro-Perú ha reinstalado a los gerentes cuestionados por su falta de transparencia.
Petro-Perú ha reinstalado a los gerentes cuestionados por su falta de transparencia.
Por Juan Saldarriaga

Petro-Perú asevera estar comprometido con la reorganización patrimonial dispuesta por el DU 010-2025. Sin embargo, llaman la atención las recientes movidas de altos funcionarios que venían colaborando con ProInversión; la exgerente general, Rita López, acaba de recibir una carta de pre-despido.

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