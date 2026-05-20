Petro-Perú puso límites al pedido de información de Proinversión, a pesar de los decretos de urgencia que brindan ciertas facultades a la agencia de promoción y tras recibir una ayuda financiera de US$2.000 millones.

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A través de un oficio enviado por el gerente de la petrolera estatal, Gustavo Villa, al director del proyecto de Proinversión, Ángel Delgado, se señala que no existe sustento para entregar las actas y documentos de entrega a cargo de gerentes relevados, los expedientes administrativos completos del nuevo personal encargado y el informe emitido por el estudio Paul Hasting LLC.

“El ámbito de intervención y acceso a información de Proinversión debe encontrarse directamente vinculado al objeto específico del encargo normativamente establecido, circunscrito a los bloques patrimoniales materia del proceso de reorganización, debiendo los requerimientos formulados guardar correspondencia con dicho alcance”, se lee en el documento.

“La información solicitada comprende documentación de naturaleza interna y potencialmente sensible para la empresa, vinculada a decisiones de gobierno corporativo, gestión organizacional, información administrativa y documentos cuya divulgación requiere evaluación previa respecto de su naturaleza, alcance, reserva, confidencialidad y efectos institucionales”, agrega.

No obstante, se aclara que el requerimiento será puesto en conocimiento del directorio de Petro-Perú para que evalúe la pertinencia, alcance y procedencia de la eventual entrega de la información solicitada por Proinversión.

David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas se refirió a la postura de Petro-Perú. “Su mensaje es ‘gracias compadre por la plata, pero yo hago lo que me da la gana’”, sostuvo.

#Petroperu: en #rebeldía



Luego de que le regalaran línea de USD 2 mil mill. ha decidido no hacerle caso a #Proinversion.



Su mensaje es : "gracias compadre por la plata pero yo hago lo que me da la gana".



Se les advirtió que estos tipos son de terror. #QuéVerguenza pic.twitter.com/Ogi7UlpOWS — David Tuesta (@tuestadavid) May 20, 2026