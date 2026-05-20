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La medida seda a través de un oficio enviado por el gerente de la petrolera estatal, Gustavo Villa, al director del proyecto de Proinversión, Ángel Delgado.
La medida seda a través de un oficio enviado por el gerente de la petrolera estatal, Gustavo Villa, al director del proyecto de Proinversión, Ángel Delgado.
Por Redacción EC

Petro-Perú puso límites al pedido de información de Proinversión, a pesar de los decretos de urgencia que brindan ciertas facultades a la agencia de promoción y tras recibir una ayuda financiera de US$2.000 millones.

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