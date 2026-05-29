Resumen

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Precio del dólar mantiene el mismo nivel respecto al cierre del día anteriro. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar mantiene el mismo nivel respecto al cierre del día anteriro. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4150, manteniendo el mismo nivel respecto al cierre del día jueves que se situó en S/3,4150, según el Banco Central de Reserva (BCR).

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