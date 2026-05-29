El precio del dólar cerró hoy en S/3,4150, manteniendo el mismo nivel respecto al cierre del día jueves que se situó en S/3,4150, según el Banco Central de Reserva (BCR).

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Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,4110 y máximo de S/3,4170. Además, en el mercado se negociaron US$336 millones a un precio promedio de S/3,4137.

Asimismo, hoy no hubo vencimientos en Swaps. Los términos de intercambio del Perú crecieron 35,9% interanual en el primer trimestre del 2026, impulsados principalmente por el fuerte aumento de los precios de exportación, especialmente de minerales como el oro y el cobre.

El avance fue parcialmente compensado por el mayor costo de las importaciones, debido al encarecimiento de bienes de consumo y de capital.

Por otro lado, el PIB trimestral de Estados Unidos registró un crecimiento de 1,6% en el primer trimestre, por debajo del 2,0% esperado, aunque por encima del 0,5% previo. El dato refleja una desaceleración de la actividad económica y refuerza las señales de moderación en el crecimiento. Finalmente, el índice DXY cotiza en 98.87 (-0,12%).