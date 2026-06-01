De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,4125, retrocediendo 25 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4150.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Gianina Villavicencio , gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado a la baja por oferta de mercado offshore y corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4100 y máximo de S/3,4280.

Además, en el mercado se negociaron US$218.6 millones a un precio promedio de S/3,4166. Asimismo, el BCR colocó Swaps Cambiarios a la venta por S/499.9 millones a 3 meses.

A nivel global el dólar se mantiene estable dado que los inversores han reducido sus expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año, y algunos analistas contemplan ahora una probabilidad creciente de una nueva subida de tipos si la inflación impulsada por la energía se mantiene elevada. Finalmente, el DXY cotizó en 99.13 (+0,28%).