Resumen

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Precio del dólar bajó25 puntos respecto al cierre del viernes. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar bajó25 puntos respecto al cierre del viernes. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,4125, retrocediendo 25 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4150.

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