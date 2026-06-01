Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 1 de junio es de S/3,4163 con un alza de 0,08% respecto al cierre del último viernes 29 de mayo.