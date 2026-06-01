El precio del dólar para este lunes 1 de junio es de S/3,4163 con un alza de 0,08% respecto al cierre del último viernes 29 de mayo.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el viernes 29 de mayo?

El tipo de cambio cerró en S/3,4150, manteniendo el mismo nivel respecto al cierre del día jueves que se situó en S/3,4150, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,4110 y máximo de S/3,4170. Además, en el mercado se negociaron US$336 millones a un precio promedio de S/3,4137.

Cabe destacar que durante el primer trimestre del año, la divisa norteamericana registró episodios de volatilidad, especialmente en marzo, aunque en términos relativos se trató de un periodo de fluctuaciones acotadas. De acuerdo con especialistas consultados para este informe, el rango a inicios del 2026 osciló entre S/3,31 y S/3,49; sin embargo, hacia el cierre del tercer mes del año las presiones lo llevaron a promedios entre S/3,44 y S/3,47.

Según Bloomberg Línea, el 2 de marzo se observó el primer salto relevante, cuando pasó de S/3,36 a S/3,41. A partir de ese momento, el billete verde no volvió a los niveles que mostró a comienzos de año. Incluso alcanzó un pico de S/3,50 el 29 de marzo, registro no visto desde la última semana de septiembre del año pasado.

El conflicto en Medio Oriente se convirtió en el principal detonante para el alza durante el tercer mes del año, al generar dudas sobre su duración, señala Juan Acosta, docente de Negocios Internacionales de UPC.