Por Maritza Saenz

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez quiere ser algo más que un aeropuerto. Al cumplir un año de operaciones, Lima Airport Partners (LAP) busca convertir al terminal en un hub regional de logística, comercio electrónico y servicios corporativos, apalancado en nuevas inversiones inmobiliarias y alianzas con operadores chinos vinculados al megapuerto de Chancay.

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