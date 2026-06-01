La apuesta empieza a reflejarse en las expectativas de negocio. Para este año, el nuevo terminal proyecta ingresos por US$514 millones, cifra que supera en 20% la facturación alcanzada el 2025, cuando llegaron a US$436 millones. Del total previsto, el 75% correspondería a tarifas aeronáuticas y el 25% a actividades comerciales.

El trabajo antidrogas dentro del aeropuerto se realiza de manera coordinada entre la Policía Nacional y Lima Airport Partners (LAP), con apoyo de tecnología, vigilancia y protocolos de seguridad permanentes.

Un hub de e-commerce

Aprovechando el auge del comercio electrónico en el Perú —que solo en 2024 generó US$15.600 millones en ventas online, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece)—, el nuevo aeropuerto apunta a convertirse en un nodo logístico regional de la mano de grandes operadores chinos como Cosco, actual operador del puerto de Chancay, y Anjún Logistics, empresa que moviliza el 50% del e-commerce en Brasil.

LAP destaca la implementación progresiva y mejorada de señalética al interior del aeropuerto. Foto: Antonio Melgarejo/ GEC / ANTONIO MELGAREJO

De acuerdo con Juan José Salmón, CEO de LAP, ambas compañías se asociaron para operar, desde el último trimestre de este año, un centro de carga dentro del aeropuerto. Allí se concentrará mercancía proveniente de China que llegará por vía marítima para luego ser distribuida tanto en el mercado local como hacia otros países de la región.

“La mercadería podrá distribuirse de forma local, pero la carga también podría redistribuirse hacia el norte de Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia e incluso Brasil. Esto permitirá que las aerolíneas aprovechen sus espacios de carga y eleven la rentabilidad de los aviones”, explicó Salmón.

Además del almacenamiento y distribución, el proyecto contempla una tercera línea de negocio: permitir que empresas mantengan inventarios de productos de alta rotación dentro del aeropuerto para acelerar las entregas. Para ello, Cosco y Anjún vienen implementando un almacén automatizado.

“Estamos conversando con Aduanas para adecuarnos a este crecimiento en el manejo de paquetería. También se requieren algunos cambios legislativos para potenciar este negocio”, añadió.

Planes de negocio

Tras completar su primer año de operaciones, Salmón descartó nuevas inversiones directas en el terminal durante este año, al considerar que ya cuentan con “la capacidad instalada para atender la demanda proyectada”.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez está próximo a cumplir su primer año de funcionamiento convertido en el principal terminal aéreo del país y uno de los más modernos de la región. / HUGO PEREZ

En esa línea, LAP informó que ya concluyó todas las obras comprendidas en la fase 1B, que incluyen áreas de ‘check-in’, sistemas de recojo de equipaje y espigones, entre otros componentes. Con ello, la concesionaria proyecta cerrar el 2026 movilizando a 27 millones de pasajeros, con la meta posterior de alcanzar los 40 millones, umbral que activaría la segunda fase de expansión.

“Un aeropuerto se amplía de acuerdo con la proyección de tráfico. Esta inversión inicial de aproximadamente US$2.000 millones representa una primera etapa de futuras inversiones, considerando que la concesión culmina en 2041”, sostuvo.

No obstante, la agenda de negocios del operador sigue activa. Según informó Ositrán a finales de marzo, LAP contempla adjudicar el contrato para el diseño y construcción de su primer edificio de oficinas, culminar la fase 1 del Centro de Mantenimiento de Línea (CML) de Latam e impulsar un terminal FBO (Fixed Base Operator) especializado en aviación privada y ejecutiva en el antiguo terminal.

Sobre el edificio corporativo, Salmón explicó que el objetivo es atraer a grandes empresas para que establezcan oficinas dentro del aeropuerto. La infraestructura estará ubicada frente al hotel del terminal.

En cuanto al terminal FBO, indicó que actualmente buscan un operador especializado en vuelos privados. Hasta el momento, han invitado a siete empresas del sector y esperan recibir al menos cuatro propuestas.

“Las inversiones continúan, pero principalmente estamos promoviendo inversiones de terceros, ya sean operadores de retail, ‘food and beverage’ o inversionistas inmobiliarios”, precisó.

El cuello de botella: los accesos

La conectividad terrestre sigue siendo el principal cuello de botella del nuevo terminal. Actualmente, el único acceso al aeropuerto se realiza por la avenida Morales Duárez, mediante dos puentes temporales instalados en agosto de 2024, debido a que el puente definitivo no estuvo listo a tiempo.

Sobre el puente Santa Rosa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó a este Diario que las obras comenzarán este mes. Semanas atrás ya se iniciaron trabajos preliminares, como los desvíos vehiculares.

La ejecución empezará con la construcción del puente sobre el río Rímac y las obras de protección. Posteriormente se desarrollarán los ejes viales Morales Duárez y Santa Rosa, para finalmente ejecutar los pasos a desnivel.

De acuerdo con el cronograma presentado por el Consorcio Puente Chalaco, la totalidad de las obras culminaría en el tercer trimestre de 2028.

El MTC también adelantó que durante la segunda semana de julio realizará mantenimiento rutinario a los puentes temporales, incluyendo ajustes de pernos en los accesos y mantenimiento de la señalización.

Negocios externos

El Wyndham Grand Costa del Sol Lima Airport representa el 27% de la ocupación total de la cadena y observan un flujo mixto de nacionalidades: el 70% son norteamericanos, en su mayoría estadounidenses; le sigue Europa con 10,1%; Asia, con 9,1%; y América del Sur, con 7,2%.

Por su parte, la demanda de Cabify Perú aumentó más de 60% el 2025, con respecto al 2024. Y en lo que va del 2026, los viajes se duplicaron frente al mismo periodo del año anterior. También se duplicó el número de pasajeros que realizan reservas anticipadas del vehículo.