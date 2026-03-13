El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) alertó que debido a las intensas lluvias, existen 76 puentes en estado crítico ubicados en diferentes vías concesionadas que deben ser evaluados para determinar acciones correctivas.

A través de un comunicado, instó a los usuarios de la red vial nacional a circular con precaución en las diversas carreteras bajo su ámbito de supervisión.

Por ello, consideró importante que se evite la circulación de vehículos pesados con cargas especiales, más allá de lo que la norma permite, ya que estos sobrepasan en gran manera los límites de peso para el que están diseñados los puentes.

A la fecha, el Ositrán ha identificado los siguientes puentes críticos con diversos problemas en 12 concesiones viales:

21 en IIRSA Centro Tramo 2: Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La Oroya-Dv. Cerro de Pasco.

11 en Red Vial 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Puerto Salaverry.

5 en Red Vial 5: Ancón-Huacho-Pativilca.

10 en IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas.

9 en IIRSA Sur Tramo 1: San Juan de Marcona-Urcos.

6 en IIRSA Sur Tramo 5: Matarani-Ilo-Azángaro.

5 en Autopista del Sol: Tramo vial Trujillo-Sullana.

4 en Red Vial 6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica.

2 en Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2.

1 en Tramo Vial: Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún.

1 en IIRSA Sur Tramo 2: Urcos-Inambari.

1 en IIRSA Sur Tramo 3: Inambari-Iñapari.

“Para complementar este trabajo de identificación de puentes críticos, el Ositrán ha implementado una herramienta de monitoreo que cuenta con data actualizada de estas infraestructuras. Se trata de un panel de datos en el que se detalla el estado situacional de cada uno de los puentes con sus respectivos problemas, con ubicación georreferencial y con la documentación emitida para sustentar la alerta”, señaló.

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“Todo ello, de una manera intuitiva y sencilla a fin de simplificar el acceso a la información para todos los ciudadanos. Este panel se encuentra alojado en el Portal de Datos Abiertos del Ositrán: https://goo.su/InHsgbD”, agregó.

El Ositrán remarcó que verifica de manera permanente, a través de sus supervisores in situ, las labores de limpieza y recuperación que realizan las empresas concesionarias en los tramos afectados por el Fenómeno El niño, con el fin de reducir el impacto en los usuarios y en la actividad económica.