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El Ositrán instó a circular con precaución en vías afectadas por las intensas lluvias. (Foto: Ositrán)
El Ositrán instó a circular con precaución en vías afectadas por las intensas lluvias. (Foto: Ositrán)
Por Redacción EC

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) alertó que debido a las intensas lluvias, existen 76 puentes en estado crítico ubicados en diferentes vías concesionadas que deben ser evaluados para determinar acciones correctivas.

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