El colapso del puente Sahuay dejó a una persona fallecida y al menos tres heridos, según reportes de las autoridades. (Foto: COER)
El colapso del puente Sahuay, ubicado en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, en la región Áncash, dejó a una persona fallecida y al menos tres heridos, según reportes de las autoridades. El incidente se produjo en medio de intensas lluvias que afectan a la zona y que han generado diversos daños en infraestructura vial.

