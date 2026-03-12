El colapso del puente Sahuay, ubicado en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, en la región Áncash, dejó a una persona fallecida y al menos tres heridos, según reportes de las autoridades. El incidente se produjo en medio de intensas lluvias que afectan a la zona y que han generado diversos daños en infraestructura vial.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, la estructura colapsó justo cuando un vehículo cruzaba el puente. Este hecho provocó un accidente, causando la muerte de una persona y lesiones a otras tres, quienes fueron auxiliadas por pobladores y equipos de emergencia que llegaron al lugar.

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional del Perú se desplazaron a la zona para apoyar en las labores de rescate. Además, los afectados fueron atendidos en la zona.

El colapso del puente Sahuay dejó a una persona fallecida y al menos tres heridos, según reportes de las autoridades. (Foto: COER)

El colapso del puente Sahuay trajo como consecuencia la interrupción del tránsito vehicular en el tramo Cátac–Conococha, una vía estratégica que conecta varias localidades de Áncash con la costa y con Lima.

Las autoridades locales recomendaron a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se realizan las evaluaciones técnicas. Asimismo, se evalúan acciones para restablecer el tránsito y evitar mayores afectaciones en la zona.

Cabe recordar que el accidente ocurre en medio de una temporada de lluvias particularmente intensa en varias regiones del país, que en las últimas semanas ha provocado deslizamientos, inundaciones y daños en carreteras e infraestructura pública.