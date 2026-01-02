Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, viernes 02 de enero. La magnitud fue de 3.7 y tuvo una profundidad de 43 kilómetros y 61 kilómetros al oeste de Chimbote, Áncash.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 8 y 16 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado II-III.
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener alimentos no perecibles como:
- Atún
- Galletas soda
- Frutos secos
- Caramelos
- Botellas de agua
- Dinero en monedas
- Artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
¿Cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico?
- Identifica qué objetos podrían ser peligrosos ante un sismo. Por ejemplo, objetos que se cuelgan en paredes o techos (cuadros, espejos lámparas, etc.)
- Realiza simulacros con los miembros de tu familia, en el colegio y en el trabajo, nos ayudará a reconocer fácilmente las rutas de evacuación y las zonas seguras ante cualquier emergencia.
- Prepara una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecibles, abrigo, una linterna, radio a pilas, un silbato y botiquín. El contenido de las mochilas dependerá de las necesidades de cada familia.
