Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, viernes 02 de enero. La magnitud fue de 3.7 y tuvo una profundidad de 43 kilómetros y 61 kilómetros al oeste de Chimbote, Áncash.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 8 y 16 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado II-III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0005

Fecha y Hora Local: 02/01/2026 08:16:00

Magnitud: 3.7

Profundidad: 43km

Latitud: -9.02

Longitud: -79.14

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 61 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 2, 2026

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener alimentos no perecibles como:

Atún

Galletas soda

Frutos secos

Caramelos

Botellas de agua

Dinero en monedas

Artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

¿Cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico?