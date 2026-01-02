Hasta el momento no se han reportado heridos ni fallecidos debido al sismo. Foto: Andina
Hasta el momento no se han reportado heridos ni fallecidos debido al sismo. Foto: Andina
Un nuevo se registró la mañana de hoy, viernes 02 de enero. La magnitud fue de 3.7 y tuvo una profundidad de 43 kilómetros y 61 kilómetros al oeste de .

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del , el movimiento telúrico ocurrió a las 8 y 16 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado II-III.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda debe contener alimentos no perecibles como:

  • Atún
  • Galletas soda
  • Frutos secos
  • Caramelos
  • Botellas de agua
  • Dinero en monedas
  • Artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

¿Cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico?

  • Identifica qué objetos podrían ser peligrosos ante un sismo. Por ejemplo, objetos que se cuelgan en paredes o techos (cuadros, espejos lámparas, etc.)
  • Realiza simulacros con los miembros de tu familia, en el colegio y en el trabajo, nos ayudará a reconocer fácilmente las rutas de evacuación y las zonas seguras ante cualquier emergencia.
  • Prepara una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecibles, abrigo, una linterna, radio a pilas, un silbato y botiquín. El contenido de las mochilas dependerá de las necesidades de cada familia.

