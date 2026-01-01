Nada mejor que un chapuzón en el mar para celebrar la llegada del Año Nuevo. Este jueves, 1 de enero, ciudadanos de Lima y de otras partes del país llegaron hasta las playas de la Costa Verde para aprovechar el feriado y seguir las celebraciones por el arribo del 2026.

Playas como Agua Dulce (Chorrillos) y Waikiki (Miraflores) lucieron abarrotadas de visitantes, entre adultos, jóvenes y niños, en el marco de un clima de algarabía y festejo por la llegada del Año Nuevo.

Cabe destacar que el Gobierno peruano declaró oficialmente el viernes 2 de enero como día no laborable para el sector público. Esto, con la finalidad de promover el descanso de los trabajadores y el turismo interno durante las celebraciones de fin de año.

