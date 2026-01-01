Ciudadanos de Lima y de otras partes del país llegaron a las playas de la Costa Verde para celebrar Año Nuevo | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Celebran Año Nuevo en playas de la Costa Verde
Redacción EC
Redacción EC

Nada mejor que un chapuzón en el mar para celebrar la llegada del . Este jueves, 1 de enero, ciudadanos de Lima y de otras partes del país llegaron hasta las playas de la Costa Verde para aprovechar el feriado y seguir las celebraciones por el arribo del 2026.

Playas como Agua Dulce (Chorrillos) y Waikiki (Miraflores) lucieron abarrotadas de visitantes, entre adultos, jóvenes y niños, en el marco de un clima de algarabía y festejo por la llegada del Año Nuevo.

Cabe destacar que el Gobierno peruano declaró oficialmente el viernes 2 de enero como día no laborable para el sector público. Esto, con la finalidad de promover el descanso de los trabajadores y el turismo interno durante las celebraciones de fin de año.

Disfruta de la galería de fotos que te presentamos en esta nota.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

