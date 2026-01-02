Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Triángulo de Barranco: una celebración de Año Nuevo que se salió de control y dejó las calles llenas de basura
El primer día de 2026 estuvo marcado por la indignación de los vecinos de Barranco, luego de que nuevamente se registraran escenas de consumo de licor, micción en la vía pública y acumulación de basura en el cruce de la avenida Miraflores, el jirón Santa Rosa y el jirón Manco Cápac, punto conocido como el Triángulo de Barranco.

