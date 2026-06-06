Un conductor de la empresa de transporte público Etupsa (Línea 1/Ruta 73) murió luego de recibir varios impactos de bala, la noche de este sábado 6 de junio en el distrito de San Martín de Porres. Los delincuentes dispararon cuando el vehículo se encontraba en el paradero conocido como “Las Vaquitas”, ubicado en la avenida 12 de Octubre.

Testigos del atentado mencionaron haber escuchado hasta ocho disparos durante el ataque. Los agresores interceptaron la unidad de transporte, dispararon de forma directa contra la cabina del chofer y luego emprendieron la huida. La Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a la víctima e iniciar las diligencias de ley.

Los delincuentes dispararon cuando el vehículo se encontraba en el paradero conocido como “Las Vaquitas”, ubicado en la avenida 12 de Octubre. Foto: captura de Facebook/ViaTV Perú

El chofer, aún con vida, fue evacuado de emergencia hacia el Hospital II Lima Norte “Luis Negreiros Vega” debido a la gravedad de los impactos de bala recibidos en el torso. Sin embargo, el personal médico del nosocomio confirmó su muerte. Según el reporte, los proyectiles comprometieron órganos vitales.

Efectivos policiales y peritos de criminalística llegaron a la zona para acordonar la escena del crimen y proceder con el recojo de casquillos y el levantamiento de evidencias físicas que permitan iniciar las investigaciones.

Antecedentes de extorsiones

De acuerdo a los primeros reportes, la empresa de transporte había suspendido sus operaciones regulares días antes debido a constantes amenazas vinculadas al cobro de cupos.