Resumen

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La empresa de transporte había suspendido sus operaciones regulares días antes debido a constantes amenazas vinculadas al cobro de cupos. Foto: captura de Facebook/ViaTV Perú
La empresa de transporte había suspendido sus operaciones regulares días antes debido a constantes amenazas vinculadas al cobro de cupos. Foto: captura de Facebook/ViaTV Perú
Por Redacción EC

Un conductor de la empresa de transporte público Etupsa (Línea 1/Ruta 73) murió luego de recibir varios impactos de bala, la noche de este sábado 6 de junio en el distrito de San Martín de Porres. Los delincuentes dispararon cuando el vehículo se encontraba en el paradero conocido como “Las Vaquitas”, ubicado en la avenida 12 de Octubre.

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