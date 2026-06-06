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El cuerpo fue hallado abandonado en la intersección de la avenida Puno con el jirón Las Américas | Foto: América Noticias (Captura)
El cuerpo fue hallado abandonado en la intersección de la avenida Puno con el jirón Las Américas | Foto: América Noticias (Captura)
Por Redacción EC

Vecinos del asentamiento humano La Libertad, en Comas, alertaron esta mañana a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años, parcialmente calcinado y con heridas de bala en el tórax, hallado en la cuadra 15 de la avenida Puno.

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