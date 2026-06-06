Vecinos del asentamiento humano La Libertad, en Comas, alertaron esta mañana a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años, parcialmente calcinado y con heridas de bala en el tórax, hallado en la cuadra 15 de la avenida Puno.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Serenazgo del sector acordonaron el perímetro de un terreno descampado, ubicado detrás de un reservorio de agua en el cruce de la avenida Puno con el jirón Las Américas, que suele ser utilizado para el arrojo de desperdicios y desmonte.

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Minutos después, arribaron peritos de Criminalística y el fiscal de turno para recolectar evidencias y proceder con el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las diligencias de ley e identificación.

Los residentes señalaron que la víctima no era de la zona y sospechan que el crimen habría ocurrido en otro punto de la capital, por lo que expresaron su preocupación por la inseguridad en el sector.