Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Vecinos del asentamiento humano La Libertad, en Comas, alertaron esta mañana a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años, parcialmente calcinado y con heridas de bala en el tórax, hallado en la cuadra 15 de la avenida Puno.
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