Resumen

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Extorsionadores detonan explosivo en casa de un empresario en Comas. (Foto: César.grados@photo.gec)
Extorsionadores detonan explosivo en casa de un empresario en Comas. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

La inseguridad vuelve a apoderarse de las calles. Esta vez, delincuentes detonaron un explosivo en la casa de un emprendedor de juguetes para niños. El hecho ocurrió en el distrito de Comas y viene siendo investigado por la Policía Nacional del Perú. El atentado estaría vinculado a un caso de extorsión.

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