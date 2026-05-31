La inseguridad vuelve a apoderarse de las calles. Esta vez, delincuentes detonaron un explosivo en la casa de un emprendedor de juguetes para niños. El hecho ocurrió en el distrito de Comas y viene siendo investigado por la Policía Nacional del Perú. El atentado estaría vinculado a un caso de extorsión.

Según reportaron medios locales, el atentado ocurrió durante la madrugada de este domingo 31 de mayo, en la cuadra 2 de la calle Los Cedros en el distrito de Comas. Cámaras de seguridad de la zona registraron en video lo ocurrido.

Según las imágenes, los delincuentes llegaron a la fachada de la vivienda a bordo de una mototaxi; uno de ellos baja del vehículo y lanza el explosivo en la vereda, provocando que las ventadas del segundo piso se quiebren por la explosión. Un auto estacionado en la vereda también se vio afectado.

Extorsionadores detonan explosivo en casa de un empresario en Comas. (Foto: César.grados@photo.gec)

Las víctimas confirmaron que han sido víctimas de extorsión desde hace una semana. Según RPP, la banda criminal identificada como ‘Los Mexicanos’ le habrían enviado un mensaje extorsivo a la familia, exigiendo S/150,000 a cambio de no atentar contra su vida.

Delincuentes detonaron un explosivo en la casa de un emprendedor de juguetes para niños en Comas. (Foto: César.grados@photo.gec)

“Para mí era imposible; yo nunca he visto esa cantidad. El día lunes, como dije, me llaman; el día martes me dejan un mensaje, yo bloqueé, estuve tranquilo con mi familia. Mandamos a ponernos un poco de resguardo por seguridad. 12 en punto, 12 nos tiran una granada”, contó el empresario.

La víctima habría denunciado el número de los extorsionadores, quienes le exigían S/150,000 para no atentar contra su familia.(Foto: César.grados@photo.gec)

Asimismo, el emprendedor señaló que, pese al atentado, los delincuentes han continuado con los mensajes extorsivos y amenazas a la familia, indicando que obtendrían el paradero de cada integrante de la familia.

Extorsionadores detonan explosivo en casa de un empresario en Comas. (Foto: César.grados@photo.gec)

Las víctimas mencionan que tienen con un negocio de venta online y que no cuentan con el dinero para pagar lo exigido por los delincuentes. Ante esta situación, piden a la Policía Nacional del Perú que realice una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los malhechores.