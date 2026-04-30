Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Empresa Uvita deja de operar tras atentado y amenazas de ‘La Firma’ y ‘Los Mexicanos’. Foto: GEC
Empresa Uvita deja de operar tras atentado y amenazas de ‘La Firma’ y ‘Los Mexicanos’. Foto: GEC
Por Redacción EC

La empresa de transportes Consorcio Uvita confirmó el cese total de sus operaciones luego de enfrentar una violenta escalada de extorsiones en Lima Norte. La compañía, que prestaba servicio desde el distrito de Comas hacia San Miguel y el Callao, era blanco constante de amenazas por parte de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.