La empresa de transportes Consorcio Uvita confirmó el cese total de sus operaciones luego de enfrentar una violenta escalada de extorsiones en Lima Norte. La compañía, que prestaba servicio desde el distrito de Comas hacia San Miguel y el Callao, era blanco constante de amenazas por parte de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos.

Durante el último mes, los propietarios y trabajadores denunciaron el acoso de dos bandas identificadas como ‘La Firma’ y ‘Los Mexicanos’, quienes exigían pagos para permitirles continuar operando con normalidad. La presión criminal fue tal que los dueños decidieron cerrar las oficinas administrativas, retirar de circulación toda la flota y abandonar el país.

Conductores cambiaban colores de buses para evitar ataques

Como medida desesperada para protegerse de los delincuentes, algunos conductores llegaron a modificar los colores distintivos de sus unidades con la finalidad de no ser identificados en las calles. Sin embargo, el hostigamiento continuó y terminó afectando gravemente la estabilidad laboral de decenas de familias.

Cerca de 100 ciudadanos perdieron su principal fuente de sustento económico tras la paralización definitiva del servicio. “Bueno, la empresa ya cerró todo. Eso es lo que yo sé. Yo ya no estoy trabajando, ya no trabajo desde el jueves por las extorsiones (...) sé que han cerrado la oficina”, declaró a RPP uno de los conductores perjudicados por la situación.

Consorcio Uvita cesa actividades por violencia extorsiva en rutas hacia Callao y San Miguel. Foto: GEC

Ataque armado y nota extorsiva

El episodio más grave ocurrió el pasado 14 de abril, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de la sede administrativa de la empresa ubicada en Comas. Tras el atentado, los atacantes dejaron una nota manuscrita con amenazas directas.

“Empresa UVITA Ante todo nos presentamos de una manera muy cordial para hacerle saber k desde este momento estarán bajo el cuidado y la protección de esta nueva organización Denominada ‘LA FIRMA’”, se lee en el mensaje dejado por los criminales, que incluía un número telefónico, lo que confirmaría la modalidad utilizada por estas bandas para intimidar a empresarios de Lima Norte.

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