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Menor de 14 años fue detenido tras grabar ataque incendiario a restaurante en el Callao. Captura de video/Panamericana
Menor de 14 años fue detenido tras grabar ataque incendiario a restaurante en el Callao. Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

La Policía Nacional intervino a un menor de apenas 14 años cuando registraba con su celular el incendio provocado contra un restaurante ubicado en la Cooperativa 2 de Julio, en el Callao. Según las primeras investigaciones, el adolescente acompañaba a otro sujeto que ejecutó el atentado y luego huyó del lugar.

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