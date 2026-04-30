La Policía Nacional intervino a un menor de apenas 14 años cuando registraba con su celular el incendio provocado contra un restaurante ubicado en la Cooperativa 2 de Julio, en el Callao. Según las primeras investigaciones, el adolescente acompañaba a otro sujeto que ejecutó el atentado y luego huyó del lugar.

De acuerdo con el testimonio del menor, él no participó directamente en el ataque, sino que fue contratado únicamente para grabar. Indicó que debía enviar el video como prueba al hombre que lo contactó, quien le ofreció pagarle a través de una billetera digital.

Las autoridades sospechan que detrás del hecho existiría un nuevo caso de extorsión contra comerciantes de la zona, una modalidad delictiva que se ha incrementado en distintos distritos de Lima y Callao.

Buscan a sospechoso que incendió el local

Mientras el menor permanece bajo investigación, la Policía viene realizando operativos para ubicar al sujeto que prendió fuego al establecimiento y escapó tras cometer el atentado. Hasta el momento, no se ha determinado si se trata de otro adolescente o de un adulto.

Menor de 14 años fue detenido tras grabar ataque incendiario a restaurante en el Callao. Captura de video/Panamericana

Las imágenes registradas por el intervenido serán claves para identificar al responsable principal y esclarecer de dónde vinieron las órdenes. Los agentes también investigan si ambos jóvenes formarían parte de una banda criminal dedicada a extorsionar negocios en el primer puerto.

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