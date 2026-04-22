Resumen

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La Policía Nacional del Perú investiga el crimen como un presunto ajuste de cuentas. Foto: Captura de video/América TV
La Policía Nacional del Perú investiga el crimen como un presunto ajuste de cuentas. Foto: Captura de video/América TV
Por Redacción EC

Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao, donde un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública, frente a un concurrido mercado. El ataque ocurrió en la intersección de la calle Cívica con la avenida Dominicos, en la urbanización Previ.

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