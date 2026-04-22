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Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao, donde un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública, frente a un concurrido mercado. El ataque ocurrió en la intersección de la calle Cívica con la avenida Dominicos, en la urbanización Previ.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao, donde un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública, frente a un concurrido mercado. El ataque ocurrió en la intersección de la calle Cívica con la avenida Dominicos, en la urbanización Previ.
La víctima fue identificada como Alex Junior Icer Cerna, conocido en la zona como “Chechi”, quien murió en el lugar tras recibir múltiples disparos en la cabeza.
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De acuerdo con información preliminar de la Policía y testimonios de vecinos, el joven habría intentado escapar corriendo por varias cuadras al percatarse de la presencia de sus agresores. Sin embargo, fue alcanzado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Testigos indicaron que uno de ellos vestía un polo negro, mientras que su cómplice llevaba un polo blanco.
Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones. Según las primeras diligencias, realizaron entre cuatro y seis disparos antes de huir con dirección hacia el distrito de San Martín de Porres.
Evidencias clave en la escena del crimen
Peritos de criminalística hallaron al menos tres casquillos de bala en el pavimento, los cuales serán analizados como parte de la investigación.
Agentes de la comisaría de Bocanegra también confirmaron la existencia de cámaras de seguridad en la zona, instaladas por la Municipalidad del Callao y la parroquia Cristo Liberador. Las imágenes serán fundamentales para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.
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Investigan presunto ajuste de cuentas
Debido a la violencia del ataque, la Policía Nacional del Perú no descarta que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del asesinato y dar con el paradero de los sicarios, quienes lograron escapar tras perpetrar el ataque.
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