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Intervención de la Municipalidad de Puente Piedra liberó más de 2.500 m² de espacios públicos ocupados cerca del mercado Tres Regiones. Foto: Captura de video/Canal N
Intervención de la Municipalidad de Puente Piedra liberó más de 2.500 m² de espacios públicos ocupados cerca del mercado Tres Regiones. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Un operativo ejecutado durante la madrugada por la Municipalidad de Puente Piedra terminó con la demolición de 22 puestos comerciales informales ubicados en los alrededores del mercado Tres Regiones. La intervención, que contó con maquinaria pesada y resguardo policial, buscó recuperar un área de aproximadamente 2.500 metros cuadrados que, según las autoridades, era ocupada de manera indebida.

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