Un operativo ejecutado durante la madrugada por la Municipalidad de Puente Piedra terminó con la demolición de 22 puestos comerciales informales ubicados en los alrededores del mercado Tres Regiones. La intervención, que contó con maquinaria pesada y resguardo policial, buscó recuperar un área de aproximadamente 2.500 metros cuadrados que, según las autoridades, era ocupada de manera indebida.

De acuerdo con la comuna, los puestos estaban instalados en la calle Los Ángeles, una vía estratégica que conecta con la Panamericana Norte y cuya ocupación impedía el libre tránsito vehicular y peatonal en la zona.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima interviene Mesa Redonda y Mercado Central para recuperar espacios públicos

Operativo con enfrentamientos e incendio

Durante el desalojo se registraron momentos de alta tensión. Un grupo de comerciantes intentó impedir la demolición enfrentándose a personal municipal y agentes de la Policía Nacional del Perú. En medio de los disturbios, se reportó un incendio que se propagó rápidamente, consumiendo parte de la mercadería y las estructuras de los puestos intervenidos. El siniestro agravó la situación de los vendedores, quienes denunciaron pérdidas económicas significativas.

Desde la gerencia de ordenamiento urbano, el funcionario Jesús Salazar indicó que los comerciantes habían sido notificados desde el año pasado sobre la recuperación del espacio público.

“Los puestos se encontraban netamente en un espacio público que pertenece a todos los ciudadanos”, señaló el representante municipal, quien además precisó que la ocupación de la zona se remontaba al año 2004.

Asimismo, sostuvo que incluso los dirigentes del mercado Tres Regiones no reconocen a estos vendedores dentro de su padrón formal. “La explanada intervenida es un aporte al urbanismo que debía ser liberado para el beneficio del distrito”, agregó.

Comerciantes denunciaron pérdidas totales tras siniestro ocurrido durante el operativo. Foto: Captura de video/Canal N

Comerciantes denuncian desalojo arbitrario

Por su parte, los comerciantes rechazaron la intervención y la calificaron como arbitraria. Aseguraron que adquirieron sus puestos en el año 2003 y que cuentan con documentos que respaldarían su posesión.

“Tenemos contratos de compra y venta y la municipalidad no ha demostrado que no somos los dueños”, manifestó uno de los afectados.

Los vendedores informaron que el incendio los dejó sin su principal fuente de ingresos, mientras que la municipalidad reiteró que el mercado Tres Regiones continuará operando con normalidad dentro del espacio autorizado.

VIDEO RECOMENDADO