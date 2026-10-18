Un incendio afecta este domingo una fábrica de plásticos ubicada en la calle Los Cerezos, en la zona de La Ensenada, en el distrito limeño de Puente Piedra.

La emergencia moviliza a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos, que trabajan para contener las llamas y evitar que alcancen inmuebles cercanos.

De acuerdo con el reporte de la Central de Emergencias de los Bomberos, la alerta se registra desde las 12:18 p. m.

🚨#URGENTE | Puente Piedra: Incendio en fábrica de plásticos genera temor entre vecinos por cercanía a otras fábricas. Bomberos siguen atendiendo la emergencia. https://t.co/pbi9AML8kw — Roger García (@Aderly) October 18, 2026

Hasta el momento, 23 unidades, entre camiones bomba, cisternas y ambulancias, llegan a la zona para atender la emergencia.

El fuego genera preocupación entre los vecinos debido a la presencia de otras fábricas en los alrededores, lo que representa un riesgo de propagación.

Incendio en una fabrica de plástico y vidrios en en Puente Piedra. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Incendio en una fabrica de plástico y vidrios en en Puente Piedra. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Incendio en una fabrica de plástico y vidrios en en Puente Piedra. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Incendio en una fabrica de plástico y vidrios en en Puente Piedra. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Personal de Serenazgo de Puente Piedra también participa en las labores y apoya con el despeje del área para facilitar el trabajo de los bomberos.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Los equipos de emergencia continúan las labores para controlar el fuego.