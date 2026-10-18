Incendio en una fabrica de plástico y vidrios en en Puente Piedra. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Incendio en una fabrica de plástico y vidrios en en Puente Piedra. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un incendio afecta este domingo una fábrica de plásticos ubicada en la calle Los Cerezos, en la zona de La Ensenada, en el distrito limeño de Puente Piedra.

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