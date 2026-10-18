Un incendio afecta este domingo una fábrica de plásticos ubicada en la calle Los Cerezos, en la zona de La Ensenada, en el distrito limeño de Puente Piedra.
Un incendio afecta este domingo una fábrica de plásticos ubicada en la calle Los Cerezos, en la zona de La Ensenada, en el distrito limeño de Puente Piedra.
La emergencia moviliza a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos, que trabajan para contener las llamas y evitar que alcancen inmuebles cercanos.
De acuerdo con el reporte de la Central de Emergencias de los Bomberos, la alerta se registra desde las 12:18 p. m.
Hasta el momento, 23 unidades, entre camiones bomba, cisternas y ambulancias, llegan a la zona para atender la emergencia.
El fuego genera preocupación entre los vecinos debido a la presencia de otras fábricas en los alrededores, lo que representa un riesgo de propagación.
Personal de Serenazgo de Puente Piedra también participa en las labores y apoya con el despeje del área para facilitar el trabajo de los bomberos.
Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Los equipos de emergencia continúan las labores para controlar el fuego.