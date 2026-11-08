¿Tu distrito está en la lista? Anuncian cortes de luz en cinco distritos de Lima este lunes | Foto: Andina
¿Tu distrito está en la lista? Anuncian cortes de luz en cinco distritos de Lima este lunes | Foto: Andina
Por Redacción EC

Este lunes 9 de noviembre, vecinos de distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao deberán tomar precauciones ante la suspensión temporal del servicio eléctrico. La empresa Pluz Energía programó interrupciones en cinco distritos, con horarios que variarán según la ubicación y que, en algunos casos, se extenderán hasta nueve horas y media. El cronograma comprende asociaciones de vivienda, asentamientos humanos, calles, avenidas y diversas manzanas, por lo que el corte no necesariamente alcanzará a todos los residentes de cada jurisdicción. Puente Piedra es la jurisdicción que reúne la mayor cantidad de zonas incluidas en esta programación. Conoce qué distritos tendrán cortes de luz, cuáles son los sectores afectados y en qué horarios se interrumpirá el suministro eléctrico.

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