Este lunes 9 de noviembre, vecinos de distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao deberán tomar precauciones ante la suspensión temporal del servicio eléctrico. La empresa Pluz Energía programó interrupciones en cinco distritos, con horarios que variarán según la ubicación y que, en algunos casos, se extenderán hasta nueve horas y media. El cronograma comprende asociaciones de vivienda, asentamientos humanos, calles, avenidas y diversas manzanas, por lo que el corte no necesariamente alcanzará a todos los residentes de cada jurisdicción. Puente Piedra es la jurisdicción que reúne la mayor cantidad de zonas incluidas en esta programación. Conoce qué distritos tendrán cortes de luz, cuáles son los sectores afectados y en qué horarios se interrumpirá el suministro eléctrico.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA TENDRÁN CORTES DE LUZ ESTE LUNES 9 DE NOVIEMBRE?

Según el cronograma difundido por Pluz, las interrupciones del servicio eléctrico se distribuirán en cinco distritos. Estos son los horarios y las zonas consideradas:

1. PUENTE PIEDRA | DE 8:30 A. M. A 6:00 P. M.

Este distrito concentra la mayor cantidad de sectores incluidos en la programación. Las zonas comprendidas son:

C.P. Zapallal Alto: avenida Huarangal (manzana D4B), avenida Juan Pablo II (manzana E), avenida Mariano Melgar (manzanas D4, D4A e I4), avenida San Martín de Porres (manzana F) y avenida Santa Elena (manzana B4A).

Calles y pasajes: calle 3 (manzana E), Alfonso Ugarte (manzana N), Israel (manzana D), Mariano Melgar (manzanas D4B, E4, F, I4 y T), San Carlos (manzanas C4, D4B, E y K4), San Francisco (manzanas I4, J, J4 y K), San Hilarión (manzanas A4, A4B, B4, B4A, B4B, G4, M y V), San Jacinto (manzanas H, H4, I4 y U), San Jorge (manzana L5), San Martín (manzana M1), Santa Catalina (manzana K4A), Santa Elena (manzanas B4B y N) y Santa Isabel (manzana K4A).

Otros puntos: jirón Santa Elena (manzana B), pasaje San Juan (manzana H) y pasaje Saturno (manzana B). También se consideran las manzanas 7B4, A, A1, A4A, A4C, B7, C, E4B, F4A, G, L, O, P, Q, R y S1.

Panamericana Norte, kilómetro 35.5: manzanas A, B, C, D, E y F.

A.H. Bella Aurora: avenida Ancón (manzanas F y G), avenida Huarangal (manzana M), calle 3 (manzana E), calle 8 (manzana L), calle Israel (manzana D), calle Miguel Grau (manzana E), calle San Martín (manzana N), pasaje Júpiter (manzana E) y pasaje Mercurio (manzana D). Asimismo, se incluyen las manzanas A, B y C.

A.H. San Judas Tadeo: avenida Huarangal (manzana G), avenida San Judas Tadeo (manzanas A, B, C, D, F y K), calle Las Palmeras (manzana D), calle San Martín (manzana J) y calle Santa Luisa (manzana B). También están comprendidas las manzanas E, H y L.

A.H. Los Geranios: calle Los Geranios, manzanas A, A4B, B, F4A y F4B.

Asociación de Pequeños Agricultores de Zapallal Alto: calle Mariano Melgar (manzana D4A) y calle San Jorge (manzana L5). Se suman las manzanas G, T y T1.

2. RÍMAC | DE 9:00 A. M. A 5:00 P. M.

En el distrito del Rímac, las suspensiones abarcarán cuatro asentamientos humanos y sus respectivos sectores:

A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes: calle 3 (manzana K), pasaje 13 (manzanas R y V), pasaje 2 (manzana D), pasaje 3 (manzana F) y pasaje 8 (manzana N). También se consideran las manzanas A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, W e Y.

A.H. Sagrado Corazón de Jesús: pasaje 10 (manzanas R y S) y las manzanas A, B, D, F, H, J, K, L, M, N, O, R, S, T, U, V, W, X e Y.

A.H. Horacio Zevallos: manzanas E, G, I, N, P, T y G1.

A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes: pasaje 10 de Febrero (manzana B) y pasaje Angaraes (manzana F). También se menciona la manzana F.

3. CALLAO | DE 1:30 P. M. A 6:00 P. M.

En la provincia constitucional del Callao, las interrupciones alcanzarán tres programas de vivienda:

San Juan de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Las Delicias de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

La Encantada del Valle: manzana L.

4. COMAS | DE 1:00 P. M. A 5:00 P. M.

Los trabajos programados en Comas comprenden los siguientes sectores:

A.H. Collique, segunda zona: manzanas A y Q, calle Ciro Alegría (cuadra 1, manzana G1), calle Gonzales Prada (cuadras 3 y 4) y calle Sánchez Cerro (cuadra 1).

A.H. Collique, primer sector: manzanas N y P.

Pueblo Joven Milagro de Jesús: manzana R.

5. ANCÓN | DE 9:00 A. M. A 6:00 P. M.

Finalmente, en Ancón, la interrupción eléctrica está prevista para la Asociación de Vivienda Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón. El corte comprenderá las manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L, según recoge Infobae.

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