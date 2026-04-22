Lima Norte volvió a ser testigo de un nuevo hecho de violencia. Un conductor de combi fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles en el distrito de Comas, a solo una cuadra de la comisaría de Santa Luzmila, en un ataque que, según sus familiares, estaría relacionado con el cobro de cupos por parte de bandas criminales.

La víctima fue identificada como Jorge Segundo García Urteaga, quien se desempeñaba como chofer y cobrador de una unidad de transporte informal que cubría la ruta de Pro hacia Belaunde. El ataque ocurrió cuando realizaba su recorrido habitual con pasajeros a bordo.

Ataque armado en plena ruta

De acuerdo con información policial, el crimen se produjo en el cruce de las avenidas Gerardo Unger y Guillermo La Fuente. En ese punto, dos sujetos a bordo de una moto interceptaron la combi cuando se dirigía hacia la avenida Túpac Amaru.

Los delincuentes le cerraron el paso y uno de ellos abrió fuego directamente contra la cabina del conductor. Al menos dos disparos impactaron en la cabeza de García Urteaga, quien murió en el acto, mientras los atacantes huyeron rápidamente del lugar.

Asesinan en ajuste de cuentas a chofer de Combi en plena avenida universitaria en Comas. Foto: César.grados@photo.gec

La Policía llegó a la escena para iniciar las investigaciones y recoger evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables.

Sospechan de extorsión

La familia del conductor señaló que el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión. Según indicaron, García Urteaga realizaba pagos diarios a delincuentes que operan en la zona para poder trabajar con normalidad. Sin embargo, en los últimos días habría dejado de pagar estos “cupos”, debido a que su unidad presentaba fallas mecánicas. El asesinato deja en la orfandad a dos menores de edad.

La víctima fue identificada como Jorge Segundo García Urteaga. Foto: Captura de video/AméricaTV

No obstante, horas más tarde, según una investigación periodística de América TV, surgió otra hipótesis en torno al crimen. La muerte del chofer informal sería producto de un presunto ajuste de cuentas, ya que, de acuerdo con dichas indagaciones, contaría con antecedentes policiales.

A partir de esta información, la PNP inició nuevas indagaciones para esclarecer el móvil del asesinato.

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