Resumen

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Delincuentes interceptaron la unidad y dispararon contra el chofer en plena vía. Familia de la víctima vincula el crimen a un presunto caso de extorsión por cobro de cupos. Foto: César.grados@photo.gec
Delincuentes interceptaron la unidad y dispararon contra el chofer en plena vía. Familia de la víctima vincula el crimen a un presunto caso de extorsión por cobro de cupos. Foto: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Lima Norte volvió a ser testigo de un nuevo hecho de violencia. Un conductor de combi fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles en el distrito de Comas, a solo una cuadra de la comisaría de Santa Luzmila, en un ataque que, según sus familiares, estaría relacionado con el cobro de cupos por parte de bandas criminales.

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