Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nuevo desvío en Lima: así afectarán las obras tu ruta diaria. Foto: Emape
Nuevo desvío en Lima: así afectarán las obras tu ruta diaria. Foto: Emape
Por Redacción EC

A partir de este viernes 24 de abril, se implementará un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, como parte de las obras de la Vía Expresa Norte. La medida fue anunciada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, que ejecuta el proyecto en Lima Norte.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.