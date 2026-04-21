A partir de este viernes 24 de abril, se implementará un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, como parte de las obras de la Vía Expresa Norte. La medida fue anunciada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, que ejecuta el proyecto en Lima Norte.

El plan contempla rutas alternas, señalización y control del tránsito para minimizar el impacto en conductores y peatones. La intervención responde a la construcción de un paso a desnivel que busca mejorar la movilidad en una zona clave de la ciudad.

PUEDES VER: Retiran la Línea 3 del Plan Nacional y Lima pierde clave proyecto para reducir viajes de 3 horas a 1

Desvíos y cierre parcial en zona clave de Lima Norte

Como parte de los trabajos, se intervendrá la berma central de la avenida Tomás Valle, donde se construirá un viaducto. Esto implicará el cierre parcial de un carril en la intersección con la avenida Universitaria, afectando temporalmente la circulación habitual.

En el caso de la avenida Tomás Valle, el tránsito será desviado por dos carriles habilitados mediante la adecuación del separador central de la avenida Universitaria, específicamente en el inicio de las rampas proyectadas del paso a desnivel.

Por su parte, en la avenida Universitaria se mantendrán dos carriles operativos para garantizar el flujo vehicular en ambos sentidos.

Lima: plan de desvío por obras en la Vía Expresa Norte. Foto: Emape

Activación de alertas

Para facilitar la movilidad, el plan incluye la activación de alertas en la aplicación Waze, donde los usuarios podrán conocer en tiempo real las rutas alternas, cierres y condiciones del tránsito en la zona intervenida.

Este proyecto forma parte de la obra denominada “Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Universitaria”, que abarca el tramo entre la avenida Metropolitana y la avenida José Granda, en distritos como Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.

Actualmente, los trabajos se desarrollan desde el Óvalo José Granda hasta la avenida Angélica Gamarra. En el tramo entre el óvalo y la avenida Germán Aguirre, se ejecutan labores de demolición de concreto para mejorar veredas, calzadas y ciclovías, como parte de la primera etapa del proyecto.

VIDEO RECOMENDADO