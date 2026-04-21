Un incendio se registró la madrugada de este martes en el distrito de Supe, donde un bus interprovincial quedó completamente envuelto en llamas mientras se encontraba estacionado en un grifo. El hecho generó gran preocupación debido a la cercanía con combustible y estructuras que pudieron agravar la emergencia.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 198 de la antigua carretera Panamericana Norte, en la salida sur de la localidad. Según los primeros reportes, la unidad no transportaba pasajeros al momento del incidente y comenzó a incendiarse de manera repentina, sin que se conozcan aún las causas.

Fuego generó riesgo de explosión en estación de combustible

Las llamas consumieron rápidamente gran parte de la estructura del vehículo, generando alarma entre los trabajadores del grifo y conductores que transitaban por la zona.

Agentes de serenazgo del municipio de Supe fueron los primeros en llegar al lugar y procedieron a aislar el área para evitar daños personales. Posteriormente, llegaron los bomberos de la Compañía N.º 73 de Barranca, quienes iniciaron las labores de control del incendio pasada la 1:30 a.m.

Los trabajos para sofocar las llamas se extendieron por más de dos horas, debido a la intensidad del fuego y al riesgo que implicaba la cercanía con materiales inflamables. Finalmente, el incendio pudo ser controlado sin que se registraran víctimas.

Agentes de serenazgo del municipio de Supe fueron los primeros en llegar al lugar. Foto: Captura de video/Canal N

Las autoridades confirmaron que el siniestro solo dejó daños materiales, aunque el susto fue considerable para el personal que se encontraba en el lugar.

Se conoció que el ómnibus era utilizado para el transporte de personal privado que labora en el valle de Supe.

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