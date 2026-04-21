Resumen

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Un bus interprovincial sin pasajeros se incendio esta madrugada en el interior de un grifo ubicado en el distrito de Supe, provincia de Barranca, región Lima. Foto: Captura de video/Canal N
Un bus interprovincial sin pasajeros se incendio esta madrugada en el interior de un grifo ubicado en el distrito de Supe, provincia de Barranca, región Lima. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Un incendio se registró la madrugada de este martes en el distrito de Supe, donde un bus interprovincial quedó completamente envuelto en llamas mientras se encontraba estacionado en un grifo. El hecho generó gran preocupación debido a la cercanía con combustible y estructuras que pudieron agravar la emergencia.

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