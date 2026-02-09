Barranca: comerciante ambulante arriesga su vida para rescatar a tres niños del mar

Jharold Palacios Vivanco, comerciante ambulante en las playas de Barranca, se convirtió en protagonista de un acto heroico tras lanzarse al mar para auxiliar a tres menores que estaban a punto de ahogarse en un balneario del norte de Lima.

El rescate, ocurrido la tarde del último viernes en la playa Miraflores, quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo Palacios deja su mercadería de juguetes de plástico en la arena y corre hacia el agua al escuchar los pedidos de auxilio de los niños y de un adulto que también era arrastrado por el oleaje.

Su reacción inmediata fue clave para mantener a flote a los integrantes de una familia hasta la llegada de los salvavidas y del personal de seguridad ciudadana, quienes finalmente lograron concretar el rescate con éxito.

Comerciante de juguetes playeros no dudó en lanzarse hacia el mar para rescatar a menores en peligro. Foto: Andina

Reconocimiento ciudadano y apoyo solidario

La difusión del video generó una ola de mensajes de reconocimiento por parte de usuarios en redes sociales, quienes destacaron su valentía, humanidad y destreza en el mar. Además, vecinos de Barranca han iniciado una campaña solidaria para apoyarlo, ya sea adquiriendo sus productos o brindándole ayuda económica, considerando que su trabajo diario es su principal sustento y también sirve para apoyar a su familia, que reside en el Callao.

Palacios Vivanco lleva más de cuatro años trabajando en Barranca y se considera un barranquino más. Llegó a la ciudad con el objetivo de emprender en distintos rubros: empezó vendiendo marcianos y bebidas, y actualmente comercializa juguetes y toallas playeras en las concurridas playas de Puerto Chico y Miraflores, aprovechando la afluencia de veraneantes.

El propio comerciante relató que, al escuchar los gritos de auxilio, recordó a su hijo y no dudó en ingresar al mar para ayudar. Su intervención, sumada a la rápida respuesta de los equipos de rescate, evitó una tragedia.