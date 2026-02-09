Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, ‘El Monstruo’

Resumen

Erick Moreno Hernández cumplirá 36 meses de prisión preventiva | Foto: Justicia TV / Captura de video
Por Redacción EC

El Poder Judicial (PJ) ordenó este lunes una prisión preventiva por 36 meses contra Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, sindicado por las autoridades de ser el presunto cabecilla de una banda criminal conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’.

