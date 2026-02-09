Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, ‘El Monstruo’

El Poder Judicial (PJ) ordenó este lunes una prisión preventiva por 36 meses contra Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, sindicado por las autoridades de ser el presunto cabecilla de una banda criminal conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Conocida la decisión del PJ, el abogado defensor de Moreno Hernández adelantó que presentará un recurso de apelación.

La audiencia se desarrolló en la Base Naval del Callao, donde ‘El Monstruo’ se encuentra recluido tras su extradición de Paraguay el pasado 28 de enero. Como se recuerda, el sindicado de ser el cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue capturado en una localidad cercana a Asunción el 24 de septiembre de 2025.

El proceso contra Moreno Hernández está a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, que está a cargo del juez Roberth Rimachi Pilco.

En las anteriores sesiones, el Ministerio Público sustentó su solicitud de prisión preventiva en la gravedad de los delitos imputados, los elementos probatorios recabados y el alto riesgo de fuga, considerando que el investigado fue capturado fuera del país tras permanecer prófugo.

La Fiscalía sostiene que el ‘Monstruo’ habría dirigido una red criminal dedicada a diversos ilícitos en Lima norte, por lo que considera necesaria la medida restrictiva para asegurar el desarrollo del proceso penal.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR