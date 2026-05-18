Un joven denunció haber sido secuestrado, golpeado y asaltado por presuntos delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros de un colectivo informal que abordó en el distrito de San Borja. La víctima aseguró que fue abandonada atada de pies y manos en Ate Vitarte tras varias horas de agresiones.

Según relató en declaraciones a América Noticias, el hecho ocurrió la noche del sábado cuando salió de su centro de trabajo y se dirigió al paradero ubicado en la avenida Primavera con Velasco Astete para tomar un colectivo con dirección a Villa María del Triunfo.

“El día sábado saliendo de mi trabajo fui al paradero que está en la avenida Primavera con Belasco Astete a tomar el colectivo. Eran más de las once y media. En el colectivo, el cobrador estaba llamando gente, entonces yo subí y ya había visto que dentro del carro había cuatro pasajeros ”, relató.

La víctima explicó que, una vez dentro del vehículo, el cobrador le consultó si pagaría con efectivo o mediante aplicativo móvil. Al sacar su celular para realizar el pago, fue reducido por los ocupantes del automóvil.

“Entonces, al sacar mi celular ellos me agarran y me tiran al suelo del carro y entre todos, porque entiendo que todos son cómplices , empiezan a quitarme todas las cosas que tenía”, indicó.

El joven denunció que los delincuentes utilizaron su teléfono para acceder a sus cuentas bancarias y le exigieron las claves bajo amenazas y agresiones físicas. Según afirmó, fue golpeado en la espalda y la cabeza mientras permanecía tirado en el piso del vehículo.

Además, mostró cortes en las manos producto de las ataduras que le colocaron durante el secuestro. El agraviado señaló que los delincuentes lograron sustraerle alrededor de 1 600 soles.

Posteriormente, fue abandonado aún amarrado en una zona de Ate Vitarte. La víctima indicó que logró pedir ayuda a un taxista que se encontraba cerca del lugar.

De acuerdo con su testimonio, el conductor le comentó que no era la primera vez que encontraba personas en similares condiciones en esa zona. “El taxista me indicó que vio ya tres veces la misma situación con otras víctimas” , sostuvo.

El joven prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, ya que los delincuentes se quedaron con sus documentos personales y tendrían conocimiento de su dirección domiciliaria.