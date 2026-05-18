Resumen

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Joven denuncia robo y secuestro en colectivo informal. (Foto: Captura/América Noticias)
Joven denuncia robo y secuestro en colectivo informal. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Un joven denunció haber sido secuestrado, golpeado y asaltado por presuntos delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros de un colectivo informal que abordó en el distrito de San Borja. La víctima aseguró que fue abandonada atada de pies y manos en Ate Vitarte tras varias horas de agresiones.

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