En el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos, que se conmemora cada 5 de mayo, personal de salud y padres de pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) se unieron en una jornada de sensibilización y compromiso para promover esta práctica, como medida preventiva para una atención segura y que contribuye a la salud pública del país.

Esta actividad se realizó en los diversos servicios de hospitalización, consulta externa, cuidados intensivos y emergencia. Cada uno presentó las iniciativas y acciones que trabajan durante el año para mejorar en el cumplimiento de esta práctica, que es clave en la atención de niños y adolescentes con enfermedades complejas, inmunosuprimidos que requieren utilizar múltiples dispositivos invasivos como catéteres, tubos endotraqueales o sondas.

El trabajo articulado con los padres de pacientes resaltó dentro de estas presentaciones, y algunas mamás hicieron una demostración de la forma correcta del lavado de manos.

Cabe resaltar que uno de los ejemplos fue en quechua, lo que permite capacitar a otros padres que llegan a este instituto desde diferentes regiones del país. Esta participación se compartió en servicios como atención a niños quemados, neonatos, pacientes con cáncer, especialidades quirúrgicas y pediátricas.

Cada servicio presentó sus avances de manera creativa, con bailes, cantos y actuaciones, lo que forma parte de una estrategia con enfoque educativo, basado en un programa multimodal, que se promueve en el INSNSB desde el año 2016.

A través del compromiso asumido desde la dirección general, que lidera la Dra. Zulema Tomas Gonzales, el INSNSB superó, en este primer trimestre del año, el 70 % en el cumplimiento (adherencia) de la higiene de manos a nivel institucional.

La doctora Tomas Gonzales señaló que, dentro de la atención sanitaria, el lavado de manos “es una de las medidas más efectivas para prevenir las infecciones intrahospitalarias”. “Cada procedimiento, cada contacto y cada decisión clínica debe estar respaldada por prácticas seguras y estandarizadas que reduzcan riesgos y garanticen la calidad de atención”, manifestó.

El personal de Enfermería lidera esta práctica, seguido de cerca por los médicos y varios servicios que han logrado superar el 90 % en los niveles de adherencia de higiene de manos.

El INSNSB es un centro de referencia nacional que atiende niños y adolescentes con patologías complejas como malformaciones congénitas, problemas neurológicos, tumores cerebrales y órganos sólidos, anomalías del corazón, niños con leucemia, trasplantados y con quemaduras graves.

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