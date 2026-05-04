Resumen

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Esta actividad se realizó en los diversos servicios de hospitalización, consulta externa, cuidados intensivos y emergencia | Foto: INSN San Borja
Esta actividad se realizó en los diversos servicios de hospitalización, consulta externa, cuidados intensivos y emergencia | Foto: INSN San Borja
Por Redacción EC

En el marco del Día Mundial de la Higiene de Manos, que se conmemora cada 5 de mayo, personal de salud y padres de pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) se unieron en una jornada de sensibilización y compromiso para promover esta práctica, como medida preventiva para una atención segura y que contribuye a la salud pública del país.