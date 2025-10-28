Contaminación por Ralstonia picketti reabre debate sobre control de medicamentos importados

Escucha la noticia
Contaminación por Ralstonia picketti reabre debate sobre control de medicamentos importadosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Al menos 28 personas fueron infectadas por la bacteria Ralstonia pickettii debido a que recibieron un sedante. Las investigaciones del Ministerio de Salud (Minsa) determinaron que el medicamento suministrado (Edetoxin 200 mcg/2mL) fue contaminado durante su fabricación por Farbe Firma PVT LTD en India. Como informó El Comercio previamente, este laboratorio no cuenta con la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Sin embargo, sí tiene el BPM del estado indio.