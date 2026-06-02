A nivel mundial, los drones desempeñan un papel relevante al facilitar labores de vigilancia, seguridad, agricultura, logística, monitoreo ambiental y atención de emergencias, contribuyendo al avance tecnológico y al desarrollo económico de los países. En ese contexto, con el objetivo de regular y asegurar el uso responsable de este aeronave no tripulada en Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha establecido un nuevo requisito que deben cumplir los ciudadanos, siempre y cuando desean utilizarlo en múltiples eventos públicos y celebraciones. Esta nueva medida no solo ha llamado la atención de los internautas, sino también de los organizadores, quienes buscan conocer y comprender los nuevos requisitos para el uso de drones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL NUEVO REQUISITO PARA UTILIZAR UN DRON EN EVENTOS PÚBLICOS?

A través del Decreto Supremo n.° 012-2026-MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones determinó que las personas o empresas que deseen utilizar drones para actividades públicas o recreativas deberán cumplir con determinados requisitos administrativos y legales. Es decir, tendrán que registrar de manera gratuita el aparato dentro de los 30 primeros días de haber adquirido el aparato ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el objetivo de obtener una tarjeta de registro, tanto en formato físico como electrónico, que contendrá información detallada sobre el equipo y su operador. Eso no es todo, de acuerdo con el MTC, los usuarios deberán pasar por una evaluación teórica o práctica, requisito indispensable para acceder a la licencia que será otorgada por la DGAC.

@mtc_gobperu ¡El MTC simplifica el trámite para registrar tu dron de manera automática! Ahora puedes hacerlo de forma virtual y sin complicaciones. 📲✅ #Drones #MTC #TrámiteRápido ♬ sonido original - MTC Perú

Esto permitirá acreditar al piloto que se encuentra capacitado y habilitado para manipular el dron, la cual mantendrá una vigencia indefinida siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Cabe señalar que, las empresas o personas que operan drones deben contar con una autorización para cada equipo y tipo de actividad, la cual varía según la categoría del vuelo, ya sea abierta, específica o certificada. Asimismo, entre los otros requisitos fundamentales es contar con un seguro que cubra daños personales y materiales ocasionados a terceros. Por otro lado, la norma señala que está prohibido utilizar el equipo en zonas urbanas y áreas sensibles, como viviendas, espacios privados, zonas densamente pobladas y bienes culturales, con excepción de la PNP y las Fuerzas Armadas, conforme comparte Infobae.

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO QUE BRINDA EL MTC A LOS CONDUCTORES?

Según las normativas del MTC, aquellos choferes que pasen más de dos años sin cometer infracciones vehiculares, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos otorga una bonificación de 20 puntos. Asimismo, este beneficio se suma al puntaje de la licencia de conducir y cuenta con una vigencia de 24 meses, a fin de que pueda servir como un respaldo y mejorar el historial del chofer ante posibles infracciones leves que pudieran cometerse en el futuro.

Como se sabe, el sistema establece un límite negativo máximo de 100 puntos, por lo que al llegar al tope, se procede a la cancelación o la suspensión del brevete. Por ello, es importante saber que esta bonificación, que tiene carácter preventivo, no se puede intercambiar por beneficios materiales o descuentos, sino que aminora los puntos negativos que fueron acumulados anteriormente por infracciones de los titulares de licencias sin tener un historial perjudicial en el plazo determinado.