Por Redacción EC

A nivel mundial, los drones desempeñan un papel relevante al facilitar labores de vigilancia, seguridad, agricultura, logística, monitoreo ambiental y atención de emergencias, contribuyendo al avance tecnológico y al desarrollo económico de los países. En ese contexto, con el objetivo de regular y asegurar el uso responsable de este aeronave no tripulada en Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha establecido un nuevo requisito que deben cumplir los ciudadanos, siempre y cuando desean utilizarlo en múltiples eventos públicos y celebraciones. Esta nueva medida no solo ha llamado la atención de los internautas, sino también de los organizadores, quienes buscan conocer y comprender los nuevos requisitos para el uso de drones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.