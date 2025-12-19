Turquía: un dron militar, probablemente ruso, se estrella en la zona norte

Un dron de reconocimiento militar, de probable origen ruso, se ha estrellado este viernes en el norte de Turquía, en lo que parece ser el segundo incidente de este tipo registrado esta semana en el país euroasiático, informa el diario turco Türkiye.

La aeronave no tripulada, de unos dos metros de largo y envergadura aún mayor, según se aprecia en las fotos publicadas por el citado diario, se estrelló a media tarde en una zona agrícola cerca del pueblo de Çubuklubala, en la provincia de Kocaeli, lindante al este con la de Estambul.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

🔴 #LATEST ─ Drone believed to be Russian crashes in rural Izmit district of Kocaeli in Türkiye as gendarmerie teams secure site, launch investigation pic.twitter.com/EHVvLW8HQ4 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 19, 2025

La caída del dron fue observada por los habitantes del pueblo, que tomaron varias fotos del aparato estrellado, al tiempo que avisaron a las autoridades.

Aún no hay datos oficiales sobre el incidente, pero Türkiye asegura que el modelo del dron coincide con el Orlan 10, una aeronave militar no tripulada utilizada por el Ejército de Rusia para labores de reconocimiento militar y actos de combate electrónico, es decir, interfiriendo señales del adversario.

El lunes por la noche cazas turcos habían derribado un dron procedente del mar Negro en la provincia de Ankara, si bien el Ministerio de Defensa turco no aclaró ni el modelo de la aeronave ni su procedencia.

Solo informó de que se trataba de “un dron fuera de control” que fue derribado por los cazas en una zona deshabitada para prevenir daños.

El Orlan 10 tiene un rango de combate, es decir, de vuelo controlado desde su base, de poco más de 100 kilómetros, pero su alcance de vuelo autónomo es de 600 kilómetros, distancia algo superior a la que separa la península de Crimea, bajo control ruso, de Estambul.