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Resumen

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Un avió Antonov que llegó de Francia habría sido el objetivo del dron explosivo que fue detectado en el aeropuerto de Leipzig, Alemania. (Foto: EFE)
Un avió Antonov que llegó de Francia habría sido el objetivo del dron explosivo que fue detectado en el aeropuerto de Leipzig, Alemania. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El objetivo del presunto atentado con un dron de carga explosiva en el aeropuerto de Leipzig, que las autoridades alemanas investigan como un posible ataque híbrido de procedencia desconocida, era un avión ucraniano cargado de munición, según documentos policiales filtrados a varios medios germanos.

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