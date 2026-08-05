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Resumen

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El presidente argentino Javier Milei pronuncia el discurso en la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest, el 21 de marzo de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
El presidente argentino Javier Milei pronuncia el discurso en la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest, el 21 de marzo de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, retiró este miércoles el polémico capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto legislativo sobre propiedad privada, que el Senado tiene previsto debatir el jueves y rechazado por la sociedad.

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