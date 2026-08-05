El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país discrepa del plan respaldado por Estados Unidos que prevé el desarme del movimiento islamista terrorista Hamás y la posterior retirada de Israel del territorio palestino.

El pasado jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un sorpresivo acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye el desarme de Hamás y la retirada israelí.

El movimiento islamista, que gobierna Gaza desde 2007, confirmó horas después que aceptaba ese plan.

PUEDES VER: Israel transmitió a Estados Unidos sus “preocupaciones” sobre el plan para Gaza

En un video publicado en sus redes sociales el martes por la noche, Netanyahu dijo que el equipo de Trump “cree que puede lograr el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza”.

“Estamos verificando esto. Nos enviaron un borrador: no estuvimos de acuerdo con él, no es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios”, agregó.

Netanyahu se reunió el lunes con la Junta de Paz respaldada por Estados Unidos y recibió garantías de que el ejército israelí solo estaría obligado a abandonar sus posiciones actuales en Gaza después de que Hamás se desarme.

Sin embargo, el primer ministro se encuentra bajo una creciente presión de sus socios de coalición de extrema derecha para que rechace el acuerdo.

Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Brendan SMIALOWSKI, Ronen Zvulun / AFP / POOL / RONEN ZVULUN BRENDAN SMIALOWSKI

Dos ministros de extrema derecha solicitaron el martes una nueva votación sobre el plan porque consideran que se aleja de lo debatido inicialmente.

El gabinete de seguridad israelí, del que forman parte los ministros de Finanzas Betsalel Smotrich y de la Colonización Orith Struk, había aprobado el plan de Trump que prevé, entre otras cosas, el despliegue de tropas internacionales de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza.

Netanyahu había convocado al gabinete de seguridad, del que forman parte los dos ministros, para el martes, pero la reunión se ha aplazado al jueves, informó la prensa israelí, debido a la campaña para las primarias dentro de su partido, el Likud, antes de las elecciones del 27 de octubre, que se anuncian reñidas.

La petición de los dos ministros debe interpretarse “como una maniobra de campaña” para presionar a Netanyahu, según Tal Elovits, investigador del centro de reflexión israelí Molad.

LEE TAMBIÉN: Hamás confirma el acuerdo para su desarme pero lo condiciona a la retirada israelí de Gaza

En la práctica, Israel tiene complicado rechazar el plan dado el aislamiento del país en la escena internacional.

“Netanyahu no tiene otra opción más que escuchar al único amigo que le queda en la comunidad diplomática”, es decir, Trump, estima Elovits.

Las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre Israel para limitar los ataques en Gaza antes de una retirada parcial como parte del plan parecen comenzar a dar sus frutos.

Según la prensa israelí, las tropas han recibido la orden de esperar la autorización del jefe de Estado Mayor para cualquier ataque selectivo en el enclave palestino, salvo en caso de “peligro inminente”.

VIDEO RECOMENDADO