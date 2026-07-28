El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó este miércoles de “excelente” su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el marco de su visita a Washington, y destacó el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares.

“Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente, no es solo un cumplido protocolario”, afirmó Netanyahu en declaraciones traducidas del hebreo y compartidas por su oficina.

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“Fue una conversación de plena colaboración, de apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo compartido de garantizar que Irán no tenga armas nucleares, y también otros objetivos”, añadió.

El mandatario israelí calificó el encuentro como “una de las mejores conversaciones” que ha mantenido con Trump, a quien se refirió como “nuestro amigo”. Según explicó, en la reunión participaron también altos cargos de ambas delegaciones, lo que permitió “intercambiar ideas” y “coordinar” sobre cuestiones de seguridad y el futuro del Estado de Israel.

Se trata del octavo encuentro entre ambos líderes desde que Trump asumió el cargo, en enero de 2025, según había avanzado el propio Netanyahu antes de su llegada a Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Kent NISHIMURA / Ilia YEFIMOVICH / AFP)

Tras la reunión, Netanyahu indicó que se dirigía junto a su esposa, Sara, al funeral del senador republicano Lindsey Graham, fallecido el pasado 11 de julio, a quien describió como “un maravilloso amigo” de la pareja. “Estoy seguro de que representaré a todos los ciudadanos de Israel”, dijo.

El primer ministro israelí viajó a Estados Unidos el lunes a bordo del avión oficial del Gobierno, Ala de Sion, que despegó con más de dos horas de retraso desde la base aérea de Nevatim, en Beerseba (sur de Israel), en lugar de hacerlo desde el aeropuerto internacional Ben Gurión, como es habitual.

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