Fotografía del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, donde aparece posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ @netanyahu
Fotografía del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, donde aparece posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ @netanyahu
/ @netanyahu
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó este miércoles de “excelente” su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el marco de su visita a Washington, y destacó el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.