Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Brendan SMIALOWSKI, Ronen Zvulun / AFP / POOL
Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Brendan SMIALOWSKI, Ronen Zvulun / AFP / POOL
/ RONEN ZVULUN BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes que mantiene “pequeñas diferencias” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están “bastante cerca” en sus posiciones.

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