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Resumen

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Olga Stefanishina, ex embajadora de Ucrania en Estaos Unidos destituida por Volodimir Zelenski este lunes, afronta cargos de corrupción. (Foto: AFP)
Olga Stefanishina, ex embajadora de Ucrania en Estaos Unidos destituida por Volodimir Zelenski este lunes, afronta cargos de corrupción. (Foto: AFP)
/ MARIA DANILOVA
Por Agencia AFP

Olga Stefanishina, la exembajadora de Ucrania en Estados Unidos destituida el lunes por el presidente Volodimir Zelenski, está siendo investigada por corrupción en su país, anunciaron este jueves las autoridades.

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