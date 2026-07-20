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Resumen

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Manifestantes ondean una bandera ucraniana, portan pancartas y corean consignas durante una protesta contra la decisión del presidente Volodimir Zelenski de destituir al ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, y exigen la destitución del jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi. (Roman Pilipey / AFP).
Manifestantes ondean una bandera ucraniana, portan pancartas y corean consignas durante una protesta contra la decisión del presidente Volodimir Zelenski de destituir al ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, y exigen la destitución del jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi. (Roman Pilipey / AFP).
Por Carlos Lázaro

Las sirenas continuan marcando el ritmo de vida en todo el territorio ucraniano. No obstante, en esta última semana las calles de varias ciudades, incluido la capital Kiev, no se llenaron de ciudadanos para denunciar una nueva ofensiva rusa ni para exigir más soporte militar de parte de Occidente. Miles de personas salieron a protestar contra una decisión política tomada por el presidente Volodimir Zelenski: la salida de Mijailo Federov, considerado uno de los principales impulsores de la renovada estrategia militar basada en drones.

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