La determinación y la victoria del pueblo turco

El 15 de julio del 2026 marca el décimo aniversario del intento de golpe de Estado perpetrado en Turquía por miembros de la Organización Terrorista Fetullah Gülen (FETÖ), cuyo objetivo era derrocar la democracia y al gobierno democráticamente elegido.

La determinación del pueblo turco, que se alzó contra los autores de este atroz intento de golpe, defendió la democracia. El pueblo turco, que luchó valientemente para establecer la República de Turquía en 1923, resistió a FETÖ en el 2016 con la misma determinación y defendió la República y la democracia.

La resistencia y la unidad del pueblo turco demostraron una vez más que no escatimarán esfuerzos para proteger su país. Lamentablemente, este ataque dejó 253 fallecidos y más de 2.700 heridos. En el Día de la Democracia y la Unidad Nacional, el 15 de julio, los recordamos con pesar y gratitud.

FETÖ es una organización terrorista fundada en la década de 1960 como una supuesta organización religiosa, liderada por un presunto clérigo ya fallecido. Se trata de una red criminal global, con características de secta y ambiciones económicas y políticas. Las confesiones y revelaciones de los miembros de FETÖ demostraron que este grupo terrorista se disfrazaba bajo diversas estructuras –ya sean instituciones educativas, religiosas u organizaciones de la sociedad civil– para reclutar y adoctrinar a niños, posteriormente utilizados para alcanzar sus objetivos políticos, económicos e ideológicos, y que también orquestó el intento de golpe de Estado.

Diez años después de aquel fallido intento, la experiencia de Turquía en su lucha contra FETÖ ofrece valiosas lecciones para todos los países. Esta oscura organización terrorista no limita sus ambiciones a Turquía, sino que representa una amenaza para todos los países donde tiene presencia. Intenta infiltrarse en los organismos estatales y realizar actividades ilegales, desde la evasión fiscal, el lavado de activos, el tráfico de migrantes, el abuso del estatus de refugiado e incluso el homicidio. Por ello, Turquía ha combatido con firmeza a FETÖ a escala mundial, alertando a los países aliados y amigos sobre la agenda oculta de esta organización terrorista. Nuestros esfuerzos conjuntos con los países amigos lograron desmantelar las estructuras vinculadas a FETÖ, a pesar de su campaña de difamación y propaganda.

Turquía, como siempre, tiene la determinación de continuar su lucha contra FETÖ y todo tipo de terrorismo, y está dispuesta a cooperar con los países amigos.