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La determinación y la victoria del pueblo turco

“Turquía, como siempre, tiene la determinación de continuar su lucha contra FETÖ y todo tipo de terrorismo”.

    Serra Kalelí
    Por

    Embajadora de Turquía en el Perú

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    Resumen

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    (Foto: Fredrik SANDBERG / Agencia de noticias TT / AFP)
    (Foto: Fredrik SANDBERG / Agencia de noticias TT / AFP)
    / FREDRIK SANDBERG

    El 15 de julio del 2026 marca el décimo aniversario del intento de golpe de Estado perpetrado en Turquía por miembros de la Organización Terrorista Fetullah Gülen (FETÖ), cuyo objetivo era derrocar la democracia y al gobierno democráticamente elegido.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.