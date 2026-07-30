Las cifras que faltaron

Los discursos presidenciales cumplen múltiples funciones: anuncian prioridades, fijan el rumbo del gobierno y transmiten una visión de país. Pero también representan una oportunidad para explicar la realidad que se busca transformar. En esa tarea, las cifras cumplen un papel fundamental. No solo dimensionan los problemas, sino que ayudan a comprender a las personas que hay detrás de ellos. Conocer al Perú también es conocer sus datos.

El mensaje presidencial incorporó estadísticas importantes para sustentar algunos de los principales desafíos sociales. Recordó que el 35% de los niños padece anemia, que el 12% de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica, que el 22% de los niños vive en situación de pobreza y que el embarazo adolescente alcanza el 8,4% a nivel nacional y el 18% en las zonas rurales. También señaló que alrededor de 250.000 jóvenes entre 14 y 24 años no tienen empleo y que la tasa de desempleo juvenil llega al 10%. Son cifras que ayudan a comprender la magnitud de los problemas y la necesidad de actuar sobre ellos.

Sin embargo, había otros datos que también habrían enriquecido el diagnóstico y dado mayor contexto a varias de las políticas anunciadas. No porque cambiaran el sentido del mensaje, sino porque permiten entender mejor el Perú de hoy y los desafíos que enfrentará en los próximos años.

Uno de ellos es el tamaño del país. Según los resultados del Censo Nacional 2025 del INEI, el Perú tiene 34,2 millones de habitantes. Puede parecer una cifra meramente descriptiva, pero es la base sobre la cual se planifican colegios, hospitales, carreteras, sistemas de transporte y programas sociales.

El censo también muestra que el 80,6% de la población vive en áreas urbanas. Las demandas del país han cambiado. Hoy los principales desafíos están relacionados con la movilidad, la seguridad, la vivienda, el acceso a servicios básicos y la calidad de las ciudades.

Otra cifra que merece atención es el crecimiento poblacional. El país crece apenas 1,1% anual, una señal de que está ingresando a una nueva etapa demográfica. Menos nacimientos y una población que envejece modificarán progresivamente las necesidades de la población.

En materia de salud, el censo revela un dato que invita a replantear el debate. El 95% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud. La discusión ya no pasa únicamente por ampliar la cobertura, sino por garantizar atención oportuna, calidad en los servicios y acceso efectivo a especialistas, medicamentos e infraestructura.

Hay también grupos cuya presencia estadística ayuda a visibilizar necesidades específicas. En el país viven 1,64 millones de personas con alguna discapacidad, equivalentes al 5% de la población de 5 años y más. Esta cifra refuerza la importancia de políticas orientadas a la accesibilidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Algo similar ocurre con la educación superior. Entre los jóvenes de 18 a 26 años, solo el 32,1% cursa estudios universitarios y el 19,2% educación superior no universitaria. En otras palabras, más de 4 de cada 10 jóvenes todavía no acceden a estudios superiores. Esta cifra merece estar en el centro del debate, porque el talento es clave para el desarrollo.

Finalmente, el censo registra que en el Perú residen 1,05 millones de inmigrantes extranjeros, de los cuales alrededor de 909.000 son ciudadanos venezolanos, dato algo distinto a lo reportado por Migraciones, pero que presenta una realidad demográfica que tiene implicancias para las políticas de empleo, salud, educación, seguridad e integración social.

Las cifras permiten entender mejor la realidad, priorizar recursos y evaluar si las políticas públicas responden a las verdaderas necesidades de la población. Por eso, cuando hablamos del Perú, conocer sus cifras no es un detalle técnico, es una de las mejores maneras de conocer a su gente.