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Las cifras que faltaron

“Cuando hablamos del Perú, conocer sus cifras no es un detalle técnico, es una de las mejores maneras de conocer a su gente”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    "Un solo número como el Gini resulta muy atractivo por su simplicidad frente a un tema tan complejo". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Un solo número como el Gini resulta muy atractivo por su simplicidad frente a un tema tan complejo". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Los discursos presidenciales cumplen múltiples funciones: anuncian prioridades, fijan el rumbo del gobierno y transmiten una visión de país. Pero también representan una oportunidad para explicar la realidad que se busca transformar. En esa tarea, las cifras cumplen un papel fundamental. No solo dimensionan los problemas, sino que ayudan a comprender a las personas que hay detrás de ellos. Conocer al Perú también es conocer sus datos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.