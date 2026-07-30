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La Odisea de Keiko

“El verdadero balance no estará solo en el crecimiento económico acumulado, sino también en la capacidad del Estado para transformar ese crecimiento en bienestar compartido”.

    Javier Portocarrero
    Por

    Director Ejecutivo del CIES

    La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
    La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

    La presidenta Fujimori tendrá solo 5 años, la mitad del tiempo que se demoró Ulises, para llegar a la tierra prometida. Ella tendrá que trazar una carta de navegación, y proseguir una ruta que podría definir el éxito —o el naufragio— del nuevo gobierno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.