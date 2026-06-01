Los cuerpos sin vida de una mujer identificada como Zoila Castillo y de su hijo de 6 años fueron hallados en la región San Martín, poniendo fin a una intensa búsqueda iniciada tras la desaparición de ambos el pasado 16 de mayo. Las autoridades investigan el caso como un presunto doble homicidio.

El cadáver de la mujer fue encontrado en el caserío Bajo Camote, en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache. Según información preliminar, presentaba evidentes signos de violencia física. Su cuerpo fue localizado a aproximadamente 100 metros del lugar donde previamente había sido hallado el cadáver del menor.

Pista brindada por rondas campesinas permitió encontrar a madre e hijo asesinados en Uchiza. (Foto: Captura/América Noticias)

El hallazgo se produjo durante un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, que desplegaron acciones de búsqueda en la zona tras recibir información considerada clave para el esclarecimiento del caso.

Testimonio de ronderos permitió ubicar a las víctimas

De acuerdo con las investigaciones, integrantes de las rondas campesinas de Uchiza informaron a las autoridades que el día de la desaparición observaron un vehículo sospechoso transitando por las inmediaciones del río Camote.

Madre e hijo fueron hallados muertos en Tocache tras desaparecer el pasado 16 de mayo. (Foto: Captura/América Noticias)

Ese testimonio permitió orientar las diligencias de búsqueda en un área donde finalmente fueron encontrados los restos de la madre y su hijo.

Las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios para reconstruir los hechos ocurridos desde el momento en que ambas víctimas perdieron contacto con sus familiares.

Sospechoso bajo investigación

La Policía investiga a Alexis Alcántara, quien mantenía una relación sentimental de aproximadamente dos meses con Zoila Castillo antes de su desaparición.

Según las pesquisas preliminares, la mujer viajó desde Lima hacia Tarapoto con la intención de encontrarse con él. Sin embargo, una vez en la región, el hombre le habría solicitado modificar su itinerario y dirigirse hacia la provincia de Tocache.

Esa comunicación habría sido el último contacto que mantuvieron los familiares con la mujer y el menor.

Los investigadores señalaron que la versión ofrecida por el sospechoso comenzó a ser cuestionada luego de la revisión de cámaras de videovigilancia y del registro efectuado en su vivienda ubicada en el distrito limeño de La Molina.