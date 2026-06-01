Resumen

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Alexis Alcántara (42) es el principal sospechoso del asesinato de Zoila Castillo y su hijo. (Foto: Captura/América Noticias)
Alexis Alcántara (42) es el principal sospechoso del asesinato de Zoila Castillo y su hijo. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Los cuerpos sin vida de una mujer identificada como Zoila Castillo y de su hijo de 6 años fueron hallados en la región San Martín, poniendo fin a una intensa búsqueda iniciada tras la desaparición de ambos el pasado 16 de mayo. Las autoridades investigan el caso como un presunto doble homicidio.

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