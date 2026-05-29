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Turista estadounidense desaparecida en Cusco: padre recorre comisarías y hospitales en busca de pistas. (Foto: Captura de YT/TV Perú)
Turista estadounidense desaparecida en Cusco: padre recorre comisarías y hospitales en busca de pistas. (Foto: Captura de YT/TV Perú)
Por Redacción EC

El ciudadano estadounidense Mark Richard Harper llegó a la ciudad de Cusco para solicitar apoyo a las autoridades y a la población en la búsqueda de su hija, Brittini Nicole Harper, de 33 años, cuyo paradero se desconoce desde hace varios meses.

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