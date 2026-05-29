El ciudadano estadounidense Mark Richard Harper llegó a la ciudad de Cusco para solicitar apoyo a las autoridades y a la población en la búsqueda de su hija, Brittini Nicole Harper, de 33 años, cuyo paradero se desconoce desde hace varios meses.

El extranjero acudió inicialmente a dependencias de la Policía Nacional del Perú llevando fotografías de su hija y utilizando un dispositivo traductor para comunicarse en español con los agentes y ciudadanos.

Según relató, perdió contacto con Brittini en febrero de este año. La mujer se encontraba en Cusco realizando trabajos virtuales relacionados con medicina oriental y, de acuerdo con el testimonio de su padre, no tenía amigos cercanos en el país y solo estaba acompañada por su perro de raza husky.

Mark Richard Harper explicó que su hija llegó al Perú en mayo de 2025 y que, dos meses después, intentó viajar hacia Colombia, pero no pudo abordar el avión debido a que su mascota aparentemente no contaba con el certificado de vacunación contra la rabia.

“Ella solo había estado en el país durante dos meses. Tenía que tener todo el papeleo y las inmunizaciones para su perro, pero no la dejaron abordar el avión porque dijeron que necesitaba un certificado de vacunación contra la rabia y conseguir ese documento demora tres meses”, sostuvo.

Tras presentar la denuncia en la Comisaría de Turismo de Cusco el pasado 21 de mayo, el padre de la joven recorrió hospitales y otras dependencias policiales buscando información sobre su paradero.

Posteriormente, el caso fue derivado a la División de Investigación Criminal (Divincri) para continuar con las diligencias especializadas.

Según indicó Harper, durante las últimas conversaciones que sostuvo con su hija, ella le comentó mediante correos electrónicos que se encontraba alojada en un inmueble alquilado en Urubamba, donde permaneció aproximadamente dos meses.

El ciudadano estadounidense también reveló que el teléfono de Brittini, vinculado a un plan familiar, habría sido utilizado para realizar algunos trámites bancarios virtuales. Asimismo, señaló que parte de la información de su correo electrónico aparentemente fue eliminada.

Harper reconoció además que nunca estuvo totalmente de acuerdo con el viaje de su hija al Perú debido a que ella se trasladó sola y no conocía el idioma.

“ Estaba nerviosa porque se mudaba a un país extranjero donde no conocía a nadie. Vino aquí sola. Ella no hablaba el idioma”, expresó.

Pese a ello, destacó la solidaridad encontrada en Cusco y pidió a las autoridades no detener la búsqueda.

“Pido que no se rindan. Mi objetivo principal es que ella esté a salvo y feliz. Espero verla de nuevo algún día” , manifestó entre lágrimas el padre de la turista desaparecida, quien aseguró que continuará personalmente con las labores de búsqueda.