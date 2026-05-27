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El Gobierno ha convocado a gobernadores regionales y representantes de gremios arroceros a una reunión para este miércoles a las 4:00 p.m. en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Foto: América Noticias
El Gobierno ha convocado a gobernadores regionales y representantes de gremios arroceros a una reunión para este miércoles a las 4:00 p.m. en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Por tercer día consecutivo, agricultores Piura mantienen bloqueados más de 50 puntos de carreteras como parte del paro agrario nacional indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).

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