Por tercer día consecutivo, agricultores Piura mantienen bloqueados más de 50 puntos de carreteras como parte del paro agrario nacional indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).

Los productores exigieron la declaratoria de emergencia de su sector ante la caída de los precios de sus cultivos, el alto costo de los fertilizantes y el ingreso de productos importados.

La medida de fuerza afecta el libre tránsito en el valle del Bajo Piura, Sechura, Catacaos, Tambogrande y Sullana, donde piquetes con ramas y piedras impiden el paso de camiones de carga pesada y buses interprovinciales.

Cabe mencionar que, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a una reunión en Lima para este miércoles a las 4:00 p. m. con el fin de dialogar con los gremios y gobernadores regionales. Sin embargo, agricultores de Piura rechazaron la invitación y exigen que la comitiva del Ejecutivo se traslade al norte del país para “dar solución a los problemas”.

Su principal demanda se concentra en las pérdidas económicas que genera la comercialización del arroz nacional frente a la competencia extranjera de Ecuador, Brasil y Bolivia.

Transportistas bloquean carreteras en Puno-Juliaca y sur (Chucuito, Yunguyo) en protesta por alza de precios de combustibles (diésel S/22.80, regular S/29, premium S/22.49). Afecta comercio, pasajes suben; población camina. Entrevistas muestran impacto en todos. Reporte en vivo para América TV.

Según denunciaron, los molineros les pagan un sol o hasta 90 céntimos por el kilo de arroz en cáscara, una cifra inferior a los S/ 1.80 de la campaña anterior, mientras que el producto se vende a S/ 4.

A este panorama se suma el elevado precio del saco de urea, que llegó a superar los S/ 250, y el incremento en los costos de los pesticidas, el combustible y la mano de obra.

El paro agrario, que también registra bloqueos y movilizaciones en Lambayeque, San Martín, Puno y Arequipa, mantiene restringido el transporte interprovincial y amenaza con desabastecer y encarecer los productos básicos en los mercados de Lima en las próximas horas.

Los manifestantes advirtieron que si el Gobierno no atiende sus reclamos de forma directa en la región, radicalizarán las protestas con huelgas de hambre y la incorporación de los gremios de transportistas y construcción civil.

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