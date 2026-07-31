Ola de calor en Piura y Tumbes. Foto: GEC
Ola de calor en Piura y Tumbes. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) Piura y Tumbes reportó, desde sus estaciones meteorológicas ubicadas en Piura y Tumbes, temperaturas récord de hasta 36 °C durante el mes de julio, asociadas al calentamiento del mar provocado por el desarrollo del Fenómeno El Niño Costero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: