El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) Piura y Tumbes reportó, desde sus estaciones meteorológicas ubicadas en Piura y Tumbes, temperaturas récord de hasta 36 °C durante el mes de julio, asociadas al calentamiento del mar provocado por el desarrollo del Fenómeno El Niño Costero.

Para la agencia Andina, Jorge Carranza, director de la Dirección Zonal 01 del Senamhi en Piura, la estación Miraflores, en la ciudad de Piura, registró una temperatura máxima de 34.2 °C, mientras que la estación San Miguel, en Catacaos, alcanzó los 36.0 °C. Estos valores superaron en 6.5 °C y 7.9 °C, respectivamente, los promedios normales para el mes.

Ola de calor en el norte del Perú. Foto: GEC

Ambos registros establecieron nuevos máximos históricos dentro de series que superan las cinco décadas de medición. En el distrito de Miraflores se dejó atrás la marca de 33,4 °C alcanzada el 11 de julio de 1997, mientras que en San Miguel se superó el récord previo de 34,4 °C registrado el 4 de julio de 2024.

Ola de calor en el norte: Zarumilla registra temperatura récord

En el norte del Perú, la estación meteorológica El Papayal, ubicada en la provincia de Zarumilla, alcanzó el pasado 27 de julio una temperatura máxima de 36,8 °C, superando en 7,9 °C el promedio mensual de 28,9 °C. Este valor marca un nuevo récord histórico, al dejar atrás los 35,3 °C registrados el 21 de julio de 2023.

Pronóstico de aumento de temperaturas

Según el Aviso Meteorológico Regional N.° 135, vigente del 30 de julio al 1 de agosto, se prevé un nuevo incremento de la temperatura diurna en diversas regiones del país. En la costa, los valores máximos oscilarán entre 32 °C y 35 °C, mientras que en la sierra se ubicarán entre 18 °C y 29 °C.

Por otro lado, el Aviso Meteorológico Regional N.° 136 advierte sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa norte entre el 30 y el 31 de julio, con velocidades cercanas a los 32 kilómetros por hora.

Estas condiciones propiciarán el levantamiento de polvo y arena, lo que podría generar una disminución de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la formación de niebla, neblina y lloviznas aisladas durante las noches y primeras horas de la mañana en zonas cercanas al litoral.